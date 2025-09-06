Canonización de Carlo Acutis: dónde ver en vivo la ceremonia del domingo 7 de septiembre desde Guatemala



El beato Carlo Acutis (1991–2006) será canonizado el domingo 7 de septiembre en Roma. La canonización será junto al estudiante laico Pier Giorgio Frassati (1901-1925), célebre por su compromiso social y su pasión por el alpinismo.

Acutis era muy talentoso en informática y creó una exposición digital sobre los milagros eucarísticos, lo que le valió los apodos de “influencer de Dios” y “ciberapóstol”.

Desde pequeño, Carlo mostró una gran atracción por el Cielo . Por una circunstancia especial, dada su excepcional madurez en la fe y su gran amor por el Sacramento de la Eucaristía, Carlo recibió la Primera Comunión con tan solo siete años y, desde entonces, nunca ha faltado a su cita diaria con la Santa Misa

Fue beatificado en 2020 y el Vaticano le atribuye dos milagros que lo califican para la canonización: la curación de un niño brasileño con una rara malformación del páncreas y la de una estudiante costarricense gravemente herida en un accidente. En ambos casos, sus familias habían invocado al adolescente para que intercediera.

La canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati es un evento histórico donde se reconoce la devoción, compromiso y ejemplo de los jóvenes.

¿A qué hora ver en Guatemala la canonización de Carlo Acutis?

Para ver la transmisión desde Guatemala se podrá seguir a las 2 de la madrugada del domingo 7 de septiembre.

El evento será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de Vatican Media y también a través de EWTN, lo cual dará acceso a los países de América Latina. Compartimos aquí el link para verlo:

Otras actividades en Guatemala

Como parte de estas celebraciones del 1 al 17 de septiembre es posible participar en una serie de actividades en la Catedral Metropolitana, en el Centro Histórico de Guatemala.

Visite una exposición de paneles sobre los milagros eucarísticos que el mismo Carlo recopiló. Es un recorrido que ayuda a redescubrir el valor de la Eucaristía. El domingo 7 de septiembre estará en veneración la reliquia de Carlo Acutis, de 10 a 16 horas.

A las15 horas se tendrá adoración del Santísimo y a las 16 horas una Misa principal, presidida por Monseñor Eddy Calvillo, en acción de gracias por este joven que es llamado el ciberapóstol de la Eucaristía