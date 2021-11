Carmen Salinas: Así fue la relación que tuvo la actriz mexicana con Marcela Basteri, madre de Luis Miguel

Una de las últimas historias que han salido a la luz fue la relación maternal que ha tenido con Luis Miguel desde que él era un niño y las múltiples ocasiones que “Carmelita” llegó a coincidir con Marcela Basteri y Luisito Rey, padres del intérprete.

“Conocí a Luis Miguel de chiquito, él vivía en Luis Moya 89, Suárez Ojeda y yo nos íbamos a meter a desayunar ahí a la casa de Luisito Rey, a la casa de Luis Miguel. Yo vivía a la vueltecita, en Ayuntamiento, yo llegué a invitarlos a comer a esa casa”, dijo Carmen Salinas.

Marcela y Luisito tenían una buena relación con Carmen Salinas, ya que a menudo se juntaban a desayunar y compartir tiempo en familia. A lo largo de los años, durante varias entrevistas, la actriz mexicana ha recordado las ocasiones en que compartía los alimentos con la desaparecida madre de “El Sol”, mientras su padre buscaba trabajo.

“Me acuerdo cuando íbamos a ´gorrearle´ (comer de gratis) el desayuno, en la calle Artículo 123 (en el Centro Histórico de la Ciudad de México), en el edificio ochenta y tantos. En el departamento dos, ahí vivía Luis Miguel de chiquillo. Ahí nos íbamos a desayunar con los papás, con Marcela, nos íbamos a desayunar ahí con ella, y luego ella desayunaba en mi departamento”, relató Carmen en un evento en 2019.

“Carmelita” también comentó que en ninguna ocasión observó actitudes extrañas por parte de Luisito Rey ni abusos de ningún tipo. En realidad lo recordó como un hombre “común y corriente”, alejado del personaje tirano que se retrata en la serie biográfica de Luis Miguel.

“Fíjate que en ese tiempo yo no vi nada, yo lo vi como un hombre común y corriente, no sé si sería más adelante que haya cambiado el señor, pero en esos momentos estaban recién llegados a México y andaban buscando trabajo ahí en la XEW, nos íbamos todos a ver si nos caía huesito, ahí nos íbamos a la W”, recordó la actriz de 82 años.

Carmelita también compartió sus recuerdos de Marcela Basteri y dijo que le daría mucha felicidad saber que la madre de Luis Miguel continúa con vida luego de todo lo sucedido.

“Era una ama de casa común y corriente, muy bonita, muy linda. A mí me daría una alegría que estuviera con vida, tú no deseas que la gente se muera porque yo la conocí, me trató muy bien, era muy amable, en serio”, comentó.

Carmen Salinas volvió a reunirse con Luis Miguel años más tarde, cuando el cantante mexicano comenzaba su exitosa carrera musical, durante la toma de posesión a la presidencia de Carlos Salinas Gortari, en 1988.

En esa ocasión, se vio a “Carmelita” saliendo del evento acompañada por Luis Miguel, mientras ambos expresaron su alegría y entusiasmo ante este cambio de gobierno en México.