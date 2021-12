Carmen Salinas: El día en que la actriz ganó la lotería gracias a un regalo y compró una lujosa casa

La vida de la actriz estuvo repleta de curiosos historias dentro del mundo del cine y de la política. No obstante, una de sus anécdotas más peculiares tiene que ver con la compra de una de sus casas, la cual sucedió gracias a uno de sus admiradores.

Carmen Salinas consiguió el dinero para adquirir una lujosa casa, la cual será heredada a su hija María Eugenia, en 1966 gracias a la casualidad. En esos momentos, la actriz estaba dando sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.

La compra de dicha casa fue debido a que Carmelita ganó la lotería por un billete que le fue obsequiado por un hombre con el que bailó en una ocasión.

“Recuerdo aquella noche en El Parador, cuando como parte de mi actuación imitando a la gran María Conesa me vino la ocurrencia de sacar a bailar a un señor ya mayor”, relató la artista en una entrevista para el programa “Hoy”.

“Cuando terminé de bailar con el señor, me puso un billete en la mano y dije ‘ay, ya me pagó’. Al agacharme a dar las gracias, guardé lo que me había dado. Cuando me metí al camerino lo saqué y era un billete de lotería para el 24 de diciembre de 1966″, comentó.

El día del sorteo, la actriz ganó 350 mil pesos mexicanos con el billete número 30 mil 444 y compró de inmediato una casa en la Ciudad de México, en la que residió con su familia hasta poco antes de sufrir una hemorragia cerebral.

Luego de la muerte de Carmelita, esta vivienda pasará a manos de su hija María Eugenia, de acuerdo a los deseos de la icónica actriz mexicana.

El fallecimiento de Carmelita ha generado un luto masivo en México y varias estrellas de la farándula han expresado su sentimiento ante este triste suceso.

Eugenio Derbez, quien hace algunas semanas expresó su deseo por ayudar a la legendaria actriz en su proceso de recuperación, brindó unas emotivas palabras hacia la mujer que “sentía como su mamá”.

“Hoy nos toca despedirnos de una mujer que, sin duda, hizo historia en la televisión y cine en México. Con su alegría y amor llenaba cualquier lugar donde estaba y nos contagiaba a todos quienes tuvimos la fortuna de conocerla y trabajar con ella y es así cómo voy a recordarla”, dijo el actor

Por su parte, la cantante Gloria Trevi también expresó su tristeza ante el fallecimiento de Carmelita.

Mi corazón ya me lo decía q hace tiempo te habías ido, extrañabas tanto a tu hijo pero esperaste paciente los tiempos de Dios, te imagino feliz y me quedo con el recuerdo de todo tu amor y tu valentía para defender a quienes amas, te amo comadre”, expresó.