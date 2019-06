¿Busca comprar una guitarra? Aquí una guía para principiantes

Saber qué género desea interpretar será de gran ayuda al momento de elegir una guitarra. (Foto Prensa Libre: Servicios)

La compra de un instrumento es algo importante, una decisión que no debe tomarse a la ligera. Si decide visitar una tienda sin una idea de lo que realmente busca será impresionado por la cantidad de opciones disponibles en el mercado e incluso, puede que se deje llevar por cuestiones estéticas y no consiga la guitarra ideal para usted.

Como cualquier tipo de instrumento, las guitarras tienen muchas marcas y estilos, pero se dividen básicamente en tres grandes grupos.

Acústicas: producen el sonido a través de las cuerdas y se amplifican de forma natural en la caja de resonancia.

Electroacústicas: se caracterizan por tener el mismo tipo de sonido que la guitarra acústica, pero con la posibilidad de volverlo más potente a través de un amplificador.

Eléctricas: este tipo de guitarras tienen una caja compacta, así que para apreciar los sonidos producidos por la vibración de sus cuerdas deben conectarse a un amplificador todo el tiempo.

Jorge Hernández, músico y vendedor de instrumentos recomienda empezar con una guitarra acústica. “Iniciar la experiencia con una de estas guitarras es mejor porque no será necesario comprar accesorios ni otras cosas para poder tocar. Además, este tipo de guitarra es ideal para interpretar casi cualquier género. Folk, country y rock son algunos de los estilos en los que se podría iniciar”, afirma.

En cuanto a cuerdas, se recomienda elegir las de nailon, porque son más suaves para la piel de los dedos. Muchas personas suelen desanimarse por las marcas y el dolor que pueden dejar las cuerdas de metal, así que evite que este sea su caso.

Otra cosa que puede hacer es buscar una opción que incluya un kit para principiantes. Además del instrumento, algunas tiendas ofrecen la opción de acompañarlo con todo lo necesario para empezar, como cuerdas adicionales, un afinador, instructivos, una cincho y púas, también conocidas como uñas, que son unas piezas delgadas y firmes que se utilizan como reemplazo o apoyo de los dedos para tocar instrumentos de cuerda. Si se decide por una guitarra eléctrica, también pueden conseguir kits que incluso contengan un amplificador de práctica y un cable.

También es importante que pruebe la guitarra antes de comprarla. No importa si aún no se sabe una melodía completa. Incluso, si aún no tiene idea de cómo tocarla, lo importante es que le ponga atención al diseño del cuerpo del instrumento y si le resulta fácil y cómoda de sujetar.

Finalmente es importante que no se enfoque en tener una guitarra muy cara, sobre todo en esta etapa. Conforme pase el tiempo tendrá más claro qué tipo de música desea interpretar y cuál es la mejor guitarra del mercado para usted. Sin embargo, al ser principiante lo que importa es encontrar una guitarra que suene bien y sea cómoda. Si va a obsequiarla a un niño por ejemplo, también tome en cuenta que probablemente la descuide un poco, recostándola en cualquier lugar, colocándole cosas encima, etcétera.

