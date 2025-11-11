Cómo un supuesto cantante de country hecho con IA alcanzó la cima del listado de Billboard

La revista Billboard ha informado esta semana un hecho considerado como insólito: por primera vez, un cantante de country, supuestamente creado con Inteligencia Artificial (IA), habría alcanzado la cima del ranking de las canciones más populares.

Se trata de la canción "Walk my Walk", hecho por el cantante denominado Breaking Rust, la cual se convirtió en la canción country más descargada hasta el momento.

Muchas personas especulan que Breaking Rust se trata de un cantante hecho con IA, ya que hasta el momento se desconoce su identidad real.

Además está el hecho de que muchas personas afirman que la voz de Breaking Rustno está asociada a ningún cantante, y que las fotografías y videoclips que utiliza el supuesta cantante son hechas por IA, han aumentado las especulaciones de que el cantante es virtual.

En las redes sociales del artista, también se observa cómo las imágenes utilizadas en sus post son hechos por IA. Sin embargo, tanto el cantante como sus supuestos creadores han confirmado que hayan utilizado IA para llevar a cabo ese proyecto.

Varios programas de identificación de música con IA utilizados por la AFP indicaron, con una probabilidad entre el 60% y el 90%, que "Walk My Walk" es efectivamente una canción generada por inteligencia artificial.

Los créditos del tema mencionan como autor a Aubierre Rivaldo Taylor, un nombre que solo aparece en internet vinculado al grupo Def Beats AI (defbeatsai), claramente identificado como un proyecto de IA.

Pretty much every week now there's a new AI artist popping up on the Viral 50, this week it's "Breaking Rust". 99% of the time that AI artist is thru distrokid. Spotify owns distrokid. and every time the comment section is full of Jesus & bots pic.twitter.com/rFa9NA6t2j — KYLE MILLER (@TrixxFE) November 6, 2025

Los creadores de la página de Instagram de Breaking Rust no respondieron de inmediato a una petición de comentario de la AFP.

Lea también: Cómo la IA y las redes sociales contribuyen a la “podredumbre mental”