“Es aterrador”: Las reacciones de Hollywood ante Tilly Norwood, la primera actriz creada con IA

Durante el Festival de Zúrich se presentó oficialmente a Tilly Norwood, la primera actriz creada completamente con inteligencia artificial, lo que causó reacciones negativas en Hollywood, especialmente del sindicato SAG-AFTRA.

Por medio de un comunicado, el sindicato mostró su rechazo ante la actriz digital, al asegurar que están en oposición de que se sustituyan actores humanos por "sintéticos".

"SAG-AFTRA cree que la creatividad está, y debe seguir estando, centrada en el ser humano", aseguró el pasado 30 de septiembre el sindicato en el comunicado.

Actualmente el sindicato representa aproximadamente a 160 mil actores, locutores y periodistas de radio y televisión.

Tilly Norwood fue creada por la empresa británica Particle6, y la presidenta, Eline van der Velden, afirmó que la actriz tiene como objetivo iniciar con la "creación, gestión y monetización de estrellas digitales".

SAG-AFTRA condemns AI "actress" Tilly Norwood and says "the union is opposed to the replacement of human performers by synthetics."



"To be clear, 'Tilly Norwood' is not an actor, it’s a character generated by a computer program that was trained on the work of countless… pic.twitter.com/UM56b1mzo5 — Variety (@Variety) September 30, 2025

Velden aseveró que Norwood podría convertirse en "la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman" y que su creación no es para sustituir a los humanos, sino para apoyar a los profesionales del cine que puedan estar limitados de presupuesto".

"Al público le importa la historia, no si la estrella tiene pulso. Tilly ya está atrayendo el interés de agencias de talentos y fans. La era de los actores sintéticos no está 'llegando', ya está aquí", dijo Van der Velden en sus redes sociales.

Velden comparó a Norwood con un pincel, al referirse a ella como una nueva herramienta, al calificarla como "una nueva manera para que el ser humano pueda expresarse".

"Es aterrador"

Algunas actrices han reaccionado de forma negativa ante el anuncio de la actriz digital, tal es el caso de Emily Blunt, que calificó su aparición como "aterradora".

Emily Blunt says AI "actress" Tilly Norwood is "really scary" and warns Hollywood agencies: "Don't do that."



"I don’t know how to [talk about it] other than to say how terrifying this is. Are you serious? That’s an AI? Good Lord, we’re screwed. That is really, really scary, Come… pic.twitter.com/YR9I5LcT4D — Variety (@Variety) September 29, 2025

En declaraciones al medio Variety, la actriz dijo que esto supone una "desconexión humana" y pidió que se deje de promover este tipo de actores.

