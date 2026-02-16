Concurso de Fotografía de Cuaresma y Semana Santa 2026 en Guatemala: bases, fechas y premios

El concurso de fotografía surgió hace cuatro años con el propósito de resaltar la Cuaresma y la Semana Santa de Guatemala, recordando que esta última fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, en el 2022.

Danny Gamboa, documentalista y uno de los fundadores del concurso, explicó que este nació con la convicción de que la fotografía es un medio para preservar y difundir el patrimonio.

“Hoy, con cada edición, reafirmamos que la Semana Santa en Guatemala es un legado que se fortalece al ser visto, narrado y conmemorado por nuevas generaciones”, dijo.

Foto Sacra Guatemala publicó en sus redes sociales las bases para participar en el concurso, en el cual podrán inscribirse guatemaltecos mayores de 18 años:

Cada participante deberá presentar un portafolio de tres fotografías de su autoría, en formato digital y con un tamaño no mayor a un megabyte.

Todas las fotografías deberán haber sido tomadas entre el Miércoles de Ceniza y el Domingo de Resurrección del 2026.

El portafolio deberá incluir una imagen de devoción, una fotografía de un elemento que forme parte del cortejo y otra de libre elección, en la que se refleje el esplendor de la Semana Santa.



Los concursantes podrán presentar fotografías a color o en monocromo, captadas con celular o con dron.

Las bases también indican que las imágenes no deben llevar firma ni nombre del autor, y no se aceptarán aquellas que hayan sido tomadas fuera del período establecido o que hayan sido manipuladas con inteligencia artificial.

Las fotografías deben enviarse por correo electrónico a: fotosacraguatemala@yahoo.com, incluyendo el nombre completo del autor, título, lugar en que fue tomada la fotografía y una breve descripción.

La participación en el concurso es gratuita, y la fecha límite para la recepción de imágenes será el domingo 16 de abril, a las 23.59 horas. La premiación se efectuará el domingo 17 de mayo, a las 16.00 horas, en el monumento de San José El Viejo, en La Antigua Guatemala.

Al respecto, el arquitecto Javier Quiñónez Guzmán, conservador de La Antigua Guatemala, donde se celebrará la premiación, expresó que la Semana Santa en esa ciudad, más que una tradición, es un patrimonio vivo que une fe, arte y comunidad, proyectando al mundo la memoria y la identidad de la ciudad colonial.

Entre los premios figuran un viaje con gastos pagados para dos personas a Petén y sus parques más emblemáticos, un televisor de 55 pulgadas y una cuenta bancaria por Q2 mil 500.

Concurso de fotografía de Cuaresma y Semana Santa busca ser un espacio cultural que rescae tradiciones del país como esta imagen de Cristo crucificado durante la procesión del Señor Sepultado este Viernes Santo, en el municipio indígena de Santiago Atitlán en (Guatemala). (Foto Prensa Libre: EFE)

Fechas:

Para captar sus imágenes, del miércoles 18 de marzo al domingo 5 de abril. Para enviar su portafolio, hasta el domingo 16 de abril.

Horario:

Las fotografías se recibirán hasta las 23.59 horas del domingo 16 de abril.

Lugar:

Las fotografías deben enviarse por correo electrónico a: fotosacraguatemala@yahoo.com, incluyendo el nombre completo del autor, título, lugar en que fue tomada la fotografía y una breve descripción.

Entrada:

Participación gratuita.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.