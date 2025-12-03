Conozca los tres restaurantes de Guatemala incluidos en los Latin America’s 50 Best Restaurants del 2025

Guatemala, además de ser sede de la 13 edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants del 2025, fue uno de los países que resaltó dentro de la lista principal al obtener tres puestos, lo que colocó a la Ciudad de Guatemala como destino turístico gastronómico del país.

Celebrada desde Santo Domingo del Cerro, en Antigua Guatemala, la gala final premió a los mejores restaurantes de la región, siendo Colombia el gran ganador con el restaurante El Chato, en Bogotá, dirigido por el chef Álvaro Clavijo.

Países como Perú, Argentina y México también destacaron en la gala, al igual que Guatemala, que ingresó a tres chefs en la lista principal: Sergio Díaz (Sublime), Débora Fadul (Diacá) y Pablo Díaz (Mercado 24), quienes ocuparon los puestos 19, 37 y 42, respectivamente.

Asimismo, el chef colombiano con estadía en Guatemala Nicolás Solanilla logró ingresar a la lista extendida al posicionarse en el puesto 94 y obtener el premio American Express One To Watch, que lo consolida como una estrella en ascenso.

Aquí le compartimos un poco más sobre el perfil de los tres chefs incluidos en la lista oficial y sus restaurantes.

Sublime: chef Sergio Díaz y la antropóloga Jocelyn Degollado

Fundado por el chef guatemalteco Sergio Díaz y la antropóloga Jocelyn Degollado, el restaurante Sublime retrata en cada platillo la esencia e historia de Guatemala. Concebido como un proyecto país, su propuesta se define como un maridaje gastrohistórico, en el que cada bocado transporta al comensal a un momento específico del devenir nacional.

Ubicado en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, el espacio ofrece comedores privados y áreas al aire libre, donde el arte contemporáneo guatemalteco realza la experiencia culinaria.

Con un menú de degustación de 12 tiempos, la travesía inicia con platillos inspirados en la época precolombina, continúa con sabores del sincretismo colonial y culmina con una reinterpretación del presente.

Gracias a esta visión, Sublime ha sido incluido durante cuatro años consecutivos en la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants y, en el 2025, alcanzó la posición 19. La propuesta nació de la inquietud de Sergio Díaz por crear un estilo propio, inquietud que lo llevó a coincidir con Degollado. Juntos formaron una mancuerna con un objetivo claro: contar la historia del país a través de la gastronomía.

Diacá: chef Débora Fadul

Como expresión de la gastronomía moderna guatemalteca, el restaurante Diacá, ubicado cerca de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, en carretera a Muxbal, presenta en cada platillo una evocación de los sabores históricos del país.

Dirigido por la chef Débora Fadul, este proyecto busca poner en valor el trabajo de los productores locales y reconectar con las raíces mediante creaciones culinarias que representan la cultura guatemalteca a través de los espectaculares productos del territorio.

Entre las propuestas que ofrece destaca el menú de degustación, el cual varía según la temporada, inspirado por los ingredientes que proveen los mismos productores.

“Nos identificamos como una cocina explorativa de raíz. Nos concentramos en los productos que crecen o se cultivan en Guatemala para explorar diferentes expresiones de nostalgia, recuerdos y nexos con la cultura guatemalteca y latina, y utilizamos el ecosistema sensorial de los ingredientes”, declaró con anterioridad a Prensa Libre.

Mercado 24: chef Pablo Díaz

Inspirado en la diversidad de los mercados de la Ciudad de Guatemala, el chef Pablo Díaz fundó el restaurante Mercado 24 en la zona 4 de la capital, un espacio en el que el menú cambia a diario según los productos que el chef selecciona durante sus visitas al Mercado La Terminal.

Al depender de la disponibilidad de los ingredientes, la creatividad de Díaz rinde homenaje a la cocina tradicional guatemalteca desde una perspectiva de alta cocina.

Su recorrido por el mercado más grande de Centroamérica le permite conocer de primera mano los sabores e insumos preferidos por los guatemaltecos y, con ello, construir propuestas que conectan con la identidad local.

Según detalló durante una ponencia en la 13 edición del certamen culinario, Díaz siempre soñó con tener un comedor de barrio donde todos pudieran disfrutar de la comida. De esa visión nació Mercado 24, en honor a ese anhelo y a la dinámica de los mercados urbanos.

Entre los platos más destacados figuran las gambas a la plancha con ensalada local, pan de masa madre y puerros, así como la panceta de cerdo, según resalta la página oficial del evento. Lo más característico de su propuesta es el deseo de contar, en cada platillo, una historia viva de la cocina guatemalteca.