Latin America’s 50 Best Restaurants 2025: Tres restaurantes de Guatemala se posicionan entre los mejores de la región

La Antigua Guatemala fue testigo de la noche que reconoció lo mejor de la cocina latinoamericana, al ser sede de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, donde se reveló lo más destacado de la gastronomía regional, que por su creatividad, estilo y, sobre todo, sabor, logró figurar en la prestigiosa lista.

Con 300 comensales de distintas partes del mundo dentro del panel que vota y nomina a los restaurantes, países como México, Argentina, Brasil y, por supuesto, Guatemala, lograron posicionarse nuevamente en el ranking.

Previo al inicio de la premiación, se reconoció a quienes forman parte de la lista ampliada de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, que incluye los puestos del 51 al 100. En esta, el restaurante Ana, del chef colombiano Nicolás Solanilla y ubicado en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, debutó en el puesto 94 y fue condecorado con el premio American Express One To Watch.

Asimismo, otros restaurantes de Latinoamérica fueron reconocidos en la gala celebrada en Antigua Guatemala, como el Latin America Female Chef Award para Tessia Magalhães o el Champions of Change Award para Inés Páez Nin, de República Dominicana.

La gala, celebrada en Santo Domingo del Cerro, reconoció a los restaurantes Mercado 24, Diacá y Sublime, que nuevamente se posicionaron en el ranking, esta vez en los puestos 42, 37 y 19, respectivamente.

En esta edición, el gran ganador de la noche fue El Chato, de Bogotá, Colombia, que lideró el listado por su esencia, sabores y técnica.

Ranking y premios de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025

50. Julia (Buenos Aires)

49. Mil (Moray, Perú)

48. Aramy (La Paz)

47. Cantina del Tigre (Ciudad de Panamá)

46. Manuel (Barranquilla)

45. Karai by Mitsuharu (Santiago)

44. Osso (Lima)

43. Sikwa (San José)

42. Mercado 24 (Ciudad de Guatemala)

41. Humo Negro (Bogotá)

40. Crizia (Buenos Aires)

39. Rosetta (Ciudad de México)

38. Oteque (Río de Janeiro)

37. Diacá (Ciudad de Guatemala)

36. Trescha (Buenos Aires)

35. Aramburu (Buenos Aires)

34. Afluente (Bogotá)

33. Rafael (Lima, Perú)

32. Huniik (Mérida, México)

31. Demo Magnolia (Santiago de Chile)

Premio Latin America Female Chef Award: Tessia Magalhães

30. Máximo (Ciudad de México)

29. Cordero (Caracas, Venezuela)

28. Yum Cha (Santiago de Chile)

27. El Mercado (Buenos Aires)

26. La Mar (Lima)

Champions of Change Award: Inés Páez Nin (República Dominicana)

25. A Casa Do Porco (São Paulo)

24. El Preferido de Palermo (Buenos Aires)

23. Leo (Bogotá, Colombia)

22. Arca (Tulum)

21. Niño Gordo (Buenos Aires)

Premio Estrella Damm Chefs’ Choice Award: Alejandro Chamorro

20. Evvai (São Paulo)

19. Sublime (Ciudad de Guatemala)

18. Maito (Ciudad de Panamá)

17. Fauna (Valle de Guadalupe)

16. Villa Torél (Valle de Guadalupe)

15. Alcalde (Guadalajara)

14. Casa Las Cujas (Santiago de Chile)

13. Lasai (Río de Janeiro)

12. Nelita (São Paulo)

11. Mayta (Lima)

Premio Icon Award 2025: Rodolfo Guzmán

10. Nuema (Quito)

9. Cosme (Lima)

8. Tuju (São Paulo)

7. Quintonil (Ciudad de México)

6. Boragó (Santiago de Chile)

5. Celele (Cartagena)

4. Mérito (Lima)

3. Don Julio (Buenos Aires)

2. Kjolle (Lima)

1. El Chato (Bogotá)