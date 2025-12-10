¿Cuándo será el estreno de la temporada 4 de “Lupin” en Netflix? Esto se sabe

La prensa extranjera informó que se estrenará la cuarta temporada de la serie Lupin en Netflix, una serie que se basa en un personaje literario con ansias de justicia.

De acuerdo con información de la plataforma, la historia sigue a Assane Diop, un ladrón elegante que busca vengar a su padre por las injusticias sufridas a manos de una familia privilegiada. La serie está inspirada en las aventuras de Arsène Lupin.

Según medios internacionales, el estreno está previsto para el otoño del 2026. De acuerdo con La Razón, esto significa que la temporada comenzaría a finales de ese año.

El medio Ámbito destaca que el actor Omar Sy regresa en su papel como el caballero ladrón Assane Diop en la cuarta temporada. El elenco también está conformado por Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine y Laïka Blanc-Francard.

Anuncio de la temporada 4 de Lupin en Netflix

Netflix publicó el tráiler correspondiente a la nueva entrega de Lupin. En él se observan distintas escenas en París, en locaciones icónicas de la serie, hasta llegar al plano en el que aparece Sy anunciando que está de vuelta.

Según medios internacionales, Lupin ha tenido éxito tanto en audiencia como en críticas, en plataformas como Rotten Tomatoes. De acuerdo con Infobae, su primera temporada fue la cuarta serie en idioma no inglés más vista en la historia de Netflix, con alrededor de 99.5 millones de visualizaciones, mientras que la segunda alcanzó el octavo lugar con 68.4 millones.

La calificación de Rotten Tomatoes hacia esta producción se ha mantenido favorable, con un promedio del 98 por ciento.