¿Cuándo son las Luces Campero?

Niños, jóvenes y adultos disfrutan cada año de Luces Campero, un espectáculo que reúne a familias de todo el país durante la temporada navideña.

El evento ofrece una combinación única de actividades familiares, música y un gran espectáculo de fuegos artificiales. Varias familias planifican con anticipación su llegada para vivir esta experiencia gratuita, que celebra la convivencia y el espíritu de la Navidad.

“La Navidad es parte de recibir abrazos y compartir, y eso es lo que queremos promover”, expresó Diego Toriello, director de Operaciones de Pollo Campero, al anunciar también innovaciones en el menú de temporada.

¿Cuándo y dónde se realizará Luces Campero 2025?

El espectáculo se llevará en la ciudad capital:

Ciudad de Guatemala: sábado 30, en el Campo Marte

sábado 30, en el Campo Marte En la capital, el evento iniciará a las 14.30 horas

Los eventos en Quetzaltenango y Chiquimula se llevaron a caba el pasado 15 y 22 de noviembre, respectivamente.

¿Qué actividades habrá?

Los asistentes podrán disfrutar de:

Tarde llena de actividades familiares

Espectáculo gratuito de música en vivo

Show de fuegos artificiales para cerrar la jornada

Además, el evento en la Ciudad de Guatemala podrá seguirse en vivo por distintos medios, incluido Facebook Live en la página oficial de Pollo Campero.

“Un año más buscamos crear experiencias que acerquen a las familias y les regalen recuerdos inolvidables, convirtiendo este show de luces en ese espacio mágico donde celebramos juntos el inicio de la época más especial del año”, mencionó Manuel Molina, director de Mercadeo de Pollo Campero.

“Desde hace más de 35 años celebramos este evento, que no solo ilumina las noches, sino también el corazón de los guatemaltecos”, agregó.