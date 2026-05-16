David y Victoria Beckham entran a la lista de multimillonarios del Reino Unido

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David y Victoria Beckham entran a la lista de multimillonarios del Reino Unido

Los esposos Beckham pasaron por primera vez a la categoría de “milmillonarios” en el ranking británico de riqueza.

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La fortuna de David Beckham y Victoria Beckham los ha incluido en la lista de multimillonarios de Reino Unido. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

La fortuna de David Beckham y Victoria Beckham los ha incluido en la lista de multimillonarios de Reino Unido. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

Los Beckham ya son multimillonarios. La famosa pareja formada por David y Victoria Beckham integra la lista de las personas más ricas del Reino Unido del 2026, en la que también aparecen otras celebridades, como los hermanos Gallagher.

David Beckham, exjugador del Manchester United, y su esposa, Victoria Beckham, diseñadora, empresaria y exintegrante de las Spice Girls, figuran por primera vez como multimillonarios del Reino Unido, según la lista que elabora el semanario británico Sunday Times.

El medio adelantó algunos detalles de la lista que publicará este domingo 17 de mayo del 2026, en la que señala que los esposos Beckham pasaron por primera vez a la categoría de “milmillonarios”, al contar con una fortuna de 1,185 millones de libras (1,362 millones de euros).

El deportista, excapitán de la selección inglesa y exjugador del Real Madrid, es copropietario del Inter Miami, cuyo valor está estimado en 1,450 millones de dólares. Ahora se convierte en el primer atleta británico en alcanzar el estatus de multimillonario.

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Esta edición 38 de la lista de las personas más ricas del Reino Unido señala que las 350 personas y familias más adineradas del país comparten una riqueza combinada de 784,000 millones de libras (901,000 millones de euros), un aumento del 1.4% con respecto al año pasado.

La lista, una vez más, está encabezada por la familia Hinduja, que tiene un imperio de hoteles de lujo, así como intereses petroleros y bancarios, con una fortuna de 38,000 millones de libras (43,700 millones de euros).

Le siguen los Reuben, otra familia que mantiene su fortuna en las áreas del metal y el sector inmobiliario, con 27,971 millones de libras (32,166 millones de euros).

Los hermanos Noel y Liam Gallagher, del grupo musical Oasis, están incluidos en la lista de este año, al contar con un capital de 375 millones de libras (431 millones de euros).

Además, el inversor en criptomonedas Christopher Harborne, quien ha donado al menos 12 millones de libras (13.8 millones de euros) al partido Reform UK, del populista de derecha Nigel Farage, aparece con una fortuna de 18,177 millones de libras (20,903 millones de euros).

Con información de EFE.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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