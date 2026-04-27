¿Por qué Brooklyn Beckham no quiere reconciliarse con sus padres David y Victoria Beckham?

Después de casi un año de distanciamiento con su hijo mayor, David y Victoria Beckham pierden las esperanzas de reconciliarse con él.

“El distanciamiento ha durado más de lo que esperaban, y eso los ha sorprendido. También están tristes de que haya llegado a este punto”, declararon fuentes cercanas a Page Six.

Según medios internacionales, las grietas en la relación entre Brooklyn Beckham y sus padres podrían estar vinculadas a diversos sucesos, como desacuerdos relacionados con la boda de Brooklyn y Nicola Peltz Beckham, en el 2022.

“Desde entonces, han circulado versiones distintas sobre lo ocurrido, lo que ha contribuido a la falta de una narrativa única sobre el conflicto”, publicó Infobae.

En enero del 2026, Brooklyn publicó mensajes en sus redes sociales donde expresó su postura sobre la relación familiar y su decisión de no reconciliarse con sus padres.

“No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado, estoy defendiendo mi postura por primera vez en mi vida”, escribió, señalando a sus padres de intentar arruinar su matrimonio.

Por su parte, Victoria Beckham, en una entrevista reciente, se refirió a su familia y dijo: “Siempre ponemos a nuestros hijos en primer lugar. Amamos mucho a nuestros hijos y siempre nos hemos enfocado en protegerlos”.

En los últimos meses, David y Victoria Beckham han participado en diversos eventos públicos, como los de la semana pasada en Nueva York, donde Victoria presentó una colección en colaboración con Gap.

La diseñadora estuvo acompañada de su esposo, sus hijos menores y otros familiares; sin embargo, los medios de comunicación destacaron la ausencia de Brooklyn en las actividades.

“Ha sido difícil para todos, porque siempre fueron muy unidos”, señaló una fuente a la prensa internacional, y agregó que “las esperanzas de que se arregle algo para entonces se están desvaneciendo”.

La fuente concluyó que los padres están en total disposición de un acercamiento con Brooklyn; sin embargo, dependerá de él. “Cuando Brooklyn quiera, David y Victoria estarán ahí para hablar”, aseguró.