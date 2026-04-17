Victoria Beckham rompió el silencio sobre la crisis con su hijo Brooklyn: “Siempre hemos tratado de ser los mejores padres”

La familia Beckham se ha visto envuelta en polémicas luego de que su hijo Brooklyn Beckham rompiera sus lazos familiares públicamente con David y Victoria Beckham, a quienes señala de tolerar faltas de respeto de forma recurrente hacia su esposa, Nicola Peltz. En medio de ello, la exintegrante de las Spice Girls habló por primera vez sobre este problema.

A meses de ese 19 de enero, cuando Brooklyn Beckham anunciara su separación de la familia Beckham, la cantante habló sobre su papel de madre y se refirió a lo ocurrido en una reciente entrevista con WSJ Magazine.

Aunque evitó referirse a él por su nombre, compartió que ellos, como padres, han amado mucho a sus hijos y resaltó que han tratado de ser “los mejores padres” que pudieran llegar a ser.

En su entrevista analizó que, al ser dos figuras públicas —ella como artista y su esposo, David Beckham, quien ha tenido una carrera en el fútbol profesional—, han intentado proteger a sus hijos.

La diseñadora destacó que “por más de 30 años su familia ha estado en el ojo del público, y todo lo que siempre hemos intentado hacer es proteger a nuestros hijos y amarlos”.

Luego de responder de forma breve la pregunta del entrevistador, la exintegrante de las Spice Girls resaltó que eso sería lo único que ella quería decir. Medios internacionales destacan que esta sería la primera vez que Victoria Beckham hablara del tema.

En los últimos meses, la familia Beckham ha captado titulares, derivado de las declaraciones de Brooklyn Beckham, quien señaló a sus padres de intentar arruinar su matrimonio.

Medios como Infobae han destacado las declaraciones del primogénito de la pareja, quien los señaló de priorizar acuerdos comerciales antes que su propia familia. Los señalamientos continuaron al asegurar que él ha sido controlado gran parte de su vida.

En una publicación de Instagram destacó que su familia incluso intentó que él entregara los derechos de su nombre previo a su boda. "No quiero reconciliarme con mi familia", fue uno de los mensajes que Brooklyn Beckham dejó claro en sus redes sociales.

Dentro de su pronunciamiento, él señalaba que sus padres siempre controlaron la narrativa de la familia, por lo que ahora ha decidido hablar por sí mismo. Se conoce que, desde mayo del 2025, ellos habrían cortado relación y su comunicación se limita a interacciones entre sus representantes legales, según compartió Daily Mail.