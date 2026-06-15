De qué trata “El cuento de la criada” y por qué está entre las series más populares de Netflix

A nueve años de su estreno original en Estados Unidos, la serie de televisión El cuento de la criada llegó recientemente a Netflix con una historia que ha despertado tanto interés entre los suscriptores que la han posicionado entre las 10 series más vistas en México.

Producida por Hulu, la serie está inspirada en la novela homónima escrita por la autora canadiense Margaret Atwood en 1985.

A lo largo de sus seis temporadas, desarrolla una historia ficticia ambientada en lo que antes era Estados Unidos, en una época en la que las mujeres han perdido todos sus derechos y los hombres toman todas las decisiones.

Como la mayoría de las mujeres de altos recursos son estériles, el Gobierno comenzó a reclutar a mujeres fértiles para obligarlas a tener hijos con los hombres de las casas y, luego, entregarlos a sus esposas.

Cuando han cumplido su "misión", son separadas de los bebés y trasladadas a otra casa para repetir el proceso, lo que las mantiene en un círculo de explotación y sufrimiento.

La trama se enfoca en June Osborne, una mujer felizmente casada cuya vida cambia drásticamente cuando agentes de seguridad de la nueva sociedad la detienen para "servir a su nación" al dar hijos a familias que no pueden tenerlos.

Desesperada por el sufrimiento, la protagonista, interpretada por Elisabeth Moss, lucha por salir de ese sistema, recuperar a la hija que le arrebataron y regresar con su esposo.

Al elenco protagónico se suma O. T. Fagbenle como Luke Bankole, el esposo de June; Yvonne Strahovski como Serena Joy, para cuya familia June fue criada; Max Minghella interpreta a Nick Blaine, el chofer de esa familia; Samira Wiley da vida a Moira, la mejor amiga de June; y Ann Dowd interpreta a la tía Lydia, encargada de adoctrinar a las criadas.

Según la revista People, la producción ganó un Globo de Oro e hizo historia en la edición 69 de los Premios Emmy, donde se convirtió en la primera serie de una plataforma de streaming en ganar en la categoría de serie dramática. Además, Moss también obtuvo su primer Emmy por su papel en la serie en el 2017 y su segundo Globo de Oro en el 2018.

Las seis temporadas de El Cuento de la Criada, con alrededor de 12 capítulos cada una, están disponibles en Netflix.