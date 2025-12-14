Desfile de bandas: así se vivió este evento navideño en el Centro Histórico de Guatemala

El pasado 13 de diciembre se efectuó el desfile de bandas navideño, bajo la dirección de la Organización Internacional de Bandas (OIB), según informaron los organizadores de la actividad.

El desfile contó con la participación de más de 25 bandas, entre ellas cinco provenientes de El Salvador, Honduras y Costa Rica.

De acuerdo con el director del proyecto, Samuel Osoy, el recorrido comenzó en el parque Morazán, continuó sobre la Sexta Avenida y finalizó en la plaza de la Loba, frente a la Municipalidad de Guatemala, con un espectáculo de pirotecnia.

Desde las 18 horas, los guatemaltecos se dieron cita para disfrutar de este evento lleno de ritmo y color.

Desfiles navideños en la ciudad de Guatemala

Este evento se suma a los que se celebran en la capital durante la temporada de fin de año. De acuerdo con Osoy, cientos de personas se sumaron a la actividad junto con sus familias para disfrutar de este evento que llenó la Sexta Avenida de música y color.

“Todas las delegaciones y las bandas que participaron alegraron diferentes pasajes del desfile y de la Sexta Avenida. Definitivamente fue una actividad para que muchas familias disfrutaran de la música y el talento de las bandas que participaron”, agregó.

En cada uno de los tramos del recorrido se observó la alegría tanto de los asistentes como de los participantes de cada una de las bandas que protagonizaron el recorrido.