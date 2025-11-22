escenario
Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala este sábado 22 de noviembre
El Desfile Navideño recorre distintos puntos de la ciudad capital con carrozas alegóricas. Se trata de una actividad apta para toda la familia.
Además de las temáticas clásicas de la temporada, podrá ver carrozas con personajes de películas infantiles populares. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
La Municipalidad de Guatemala anunció que el Desfile Navideño 2025 recorrerá diversos sectores de la capital.
Según la comuna capitalina, forma parte de las actividades de fin de año que organizan, entre las que se encuentran el Festival Navideño, el mapping de la Catedral Metropolitana, los bazares y otros eventos.
Las autoridades informaron que habrá 25 recorridos para este año. Uno de ellos tendrá lugar este sábado 22 de noviembre, de 19 a 21 horas, en varios puntos de la zona 7.
Durante el desfile, las familias guatemaltecas podrán disfrutar de un espectáculo en el que observarán carrozas alegóricas con sus personajes favoritos.
Fecha
22 de noviembre de 2025
Hora
De 19 a 21 horas
Lugar
El desfile recorrerá diversos puntos. Según la Municipalidad de Guatemala, inicia en la 27 calle y 33 avenida del bulevar Bethania, zona 7 capitalina.
Precio
Actividad gratuita
Recomendaciones
- Vigile a los menores de edad y todas sus pertenencias.
- Mantenga un clima de cordialidad y respeto entre los vecinos.
- Si es ajeno a la actividad, busque rutas alternas.
- Siga las indicaciones de las autoridades, señala la Municipalidad.
