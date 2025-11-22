Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala este sábado 22 de noviembre

La Municipalidad de Guatemala anunció que el Desfile Navideño 2025 recorrerá diversos sectores de la capital.

Según la comuna capitalina, forma parte de las actividades de fin de año que organizan, entre las que se encuentran el Festival Navideño, el mapping de la Catedral Metropolitana, los bazares y otros eventos.

Las autoridades informaron que habrá 25 recorridos para este año. Uno de ellos tendrá lugar este sábado 22 de noviembre, de 19 a 21 horas, en varios puntos de la zona 7.

Durante el desfile, las familias guatemaltecas podrán disfrutar de un espectáculo en el que observarán carrozas alegóricas con sus personajes favoritos.

Fecha

22 de noviembre de 2025

Hora

De 19 a 21 horas

Lugar

El desfile recorrerá diversos puntos. Según la Municipalidad de Guatemala, inicia en la 27 calle y 33 avenida del bulevar Bethania, zona 7 capitalina.

Mapa oficial del Desfile Navideño del 22 de noviembre en zona 7 capitalina. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Precio

Actividad gratuita

Recomendaciones

Vigile a los menores de edad y todas sus pertenencias.

Mantenga un clima de cordialidad y respeto entre los vecinos.

Si es ajeno a la actividad, busque rutas alternas.

Siga las indicaciones de las autoridades, señala la Municipalidad.

