Día de la Revolución, 20 de octubre: movilizaciones, rutas alternas, horarios de tráfico y desvíos en Ciudad de Guatemala

En conmemoración de los 81 años de la Revolución de Octubre de 1944, se realizarán diversas actividades culturales y movilizaciones civiles dentro de la ciudad capital, lo cual, sumado al retorno de viajeros que aprovecharon el fin de semana largo, generará complicaciones en el tránsito vehicular.

En la zona 1 de la Ciudad de Guatemala se celebrará un concierto de la Orquesta Sinfónica, en honor al legado de la Revolución de 1944, que tendrá como escenario principal la Plaza de la Constitución. Asimismo, la poesía, la danza y otras expresiones de arte llegarán de la mano de Pie de Lana, en el marco del Festival Cultural Avenida de los Árboles.

Además de las actividades programadas, están previstas diversas movilizaciones en distintos sectores de la capital. Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, informó que está convocado un movimiento sindical de trabajadores.

Montejo detalló que, a partir de las 8 horas, el movimiento se reunirá en la avenida Bolívar y 32 calle de la zona 8, desde donde partirán hacia la zona 1. Por tal motivo, brindarán apoyo en el desvío del tránsito vehicular, especialmente en el Centro Histórico, donde suele haber mayores complicaciones.

El vocero agregó que es posible que otros grupos se movilicen desde El Trébol, el Obelisco o la zona 5, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, y se desplacen hacia el centro de la ciudad.

Rutas alternas

El corredor vehicular podría dirigirse de sur a norte, desde la Plaza Mariachi y la avenida del Cementerio, pasando por la avenida Elena, la calle Martí y el bulevar La Asunción.

También pueden utilizarse el bulevar Vista Hermosa y el bulevar Los Próceres como rutas alternas más alejadas de la zona 1, donde se concentra el tránsito vehicular, detalló Montejo.

En cuanto a los horarios de mayor carga vehicular, el vocero destacó que las actividades culturales y desplazamientos incrementarán el tráfico entre las 7 y las 15 horas, por lo que recomendó utilizar las rutas alternas ya mencionadas.

Ante la presencia de manifestantes en El Trébol, Amílcar Montejo recomendó utilizar las siguientes rutas:

La calzada Roosevelt, en dirección a la Plaza Mariachi.

La 13 calle, bajo la calzada Aguilar Batres, hacia el Periférico.

La 14 avenida de la zona 12, en dirección al bulevar Liberación.

Para manifestaciones en el Centro Cívico las rutas sugeridas son:

La 10 y 12 avenida de la zona 5 hacia la zona 1.

La avenida del Cementerio.

La avenida Elena.

Ela Plaza Obelisco, Montejo recomendó estas vías alternas: