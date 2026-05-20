Día del Árbol en Guatemala: cuándo se celebra y por qué es importante esta fecha

Guatemala posee una gran variedad de árboles en su vasto territorio, desde la imponente ceiba hasta árboles más comunes, como la caoba, que son celebrados por decreto como parte de la concienciación ambiental y la preservación de los recursos naturales, esenciales para el país.

Desde el origen del nombre del país, los árboles han mantenido una conexión con este territorio, ya que Guatemala proviene del vocablo náhuatl Quauhtlemallan, que significa “lugar de muchos árboles”, definición que identifica a este territorio. Sin embargo, hoy los vastos bosques se ven amenazados por el cambio de uso del suelo, la tala ilícita y desmedida, así como por los incendios forestales.

El Día del Árbol busca concienciar sobre el papel que cumplen los árboles dentro del ecosistema y enviar un mensaje de preservación. Esta fecha se celebra cada 22 de mayo y cuenta con respaldo legal y educativo, establecido por el Congreso de la República de Guatemala mediante el Decreto 30-2003.

Este acuerdo busca, más allá de establecer una fecha conmemorativa, generar conciencia colectiva sobre la naturaleza y resaltar el papel que desempeñan los árboles. Además, pretende fortalecer la educación ambiental desde las aulas, medida aprobada el 5 de junio del 2003 mediante dicho decreto.

La página oficial del Congreso de la República destaca que, como símbolo de esta celebración, se designó a la ceiba (Ceiba pentandra), con la cual los guatemaltecos pueden identificarse.

El propósito de esta celebración, según el Congreso, es impulsar campañas de reforestación en todos los niveles educativos, dignificar a la ceiba como símbolo nacional y crear espacios de reforestación para la restauración y protección de los bosques.

Según la página Green Press, la tala de árboles y la deforestación ocurren principalmente por acciones humanas. Por ello, resalta que crear conciencia en esta fecha ayuda a comprender la importancia de los árboles, ya que preservan la vida, purifican el aire, proveen agua y mantienen la biodiversidad.

Para celebrar este día, puede empezar en casa plantando un árbol de pequeño tamaño que se adapte a su espacio. Algunas opciones medicinales son:

Tamarindo

Guayacán

Moringa

Fresno

Ceiba

Árboles ideales para la vivienda