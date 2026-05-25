Día Mundial del Medio Ambiente: cómo surgió, cuándo se celebra y cuál es su objetivo

Con el objetivo de aumentar la conciencia medioambiental y fomentar la protección del medioambiente a escala mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 5 de junio como la fecha para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente.

La conmemoración fue establecida en 1972 con el propósito de crear conciencia sobre la protección de recursos como el agua, los bosques y la tierra. Hoy, esta celebración es una plataforma que busca promover cambios positivos en favor de la naturaleza.

Además, esta celebración busca sensibilizar acerca de los problemas que enfrenta el medioambiente, como los incendios forestales, el comercio ilegal de especies silvestres, la contaminación de las aguas y el calentamiento global, así como promover soluciones nacionales e internacionales ante estas problemáticas.

Como parte de esta celebración, el Día Mundial del Medio Ambiente es liderado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que reúne a más de 150 países para abordar los desafíos ambientales, destaca Geneva Environment Network.

Fue el 5 de junio de 1973 cuando se celebró por primera vez el Día Mundial del Medio Ambiente, el cual surgió ante la necesidad de impulsar cambios positivos en favor del medioambiente y crear conciencia sobre los efectos que enfrenta el planeta.

Según la página World Environment Day, Azerbaiyán será el país anfitrión, donde se reunirán gobiernos, activistas y empresarios para crear conciencia.

Este año llevará como lema “Un llamamiento mundial a la acción climática”, con el que buscan exponer las señales de urgencia que el planeta está dando y promover soluciones conjuntas.

“El planeta no discute. No negocia. Envía señales: aumento del nivel del mar, incendios forestales devastadores, olas de calor y deshielo de glaciares”, dice la página al invitar al público a participar.

En Guatemala, cada 5 de junio se celebra el Día del Medio Ambiente, que quedó establecido mediante el Decreto 36-96 del Congreso de la República, con el propósito de impulsar cambios en favor del medioambiente.

Su objetivo principal es promover acciones inmediatas que ayuden a reducir el impacto medioambiental, regular la explotación de recursos y buscar soluciones ante el cambio climático.