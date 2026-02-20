Escenario
Día Nacional de la Marimba 2026: así celebraron los guatemaltecos con música y baile en la Plaza de la Constitución
Las teclas de hormigo resonaron en la Plaza de la Constitución en conmemoración del Día Nacional de la Marimba, donde varios grupos se reunieron para celebrar. Así se vivió la fiesta.
Guatemaltecos celebran el Día Nacional de la Marimba en la Plaza de la Constitución. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Al ritmo de la marimba, decenas de guatemaltecos celebraron este 20 de febrero el Día Nacional de la Marimba, declarada símbolo patrio y parte esencial del legado cultural del país.
En la Plaza de la Constitución, en la zona 1 de la capital, familias y visitantes se reunieron para rendir homenaje al instrumento que ha inmortalizado composiciones como Luna de Xelajú, Ferrocarril de los Altos, Llegarás a quererme y Cobanerita.
La celebración fue dirigida por la Marimba Femenina de Concierto Ixoqib’ Ajq’ojomab’, en un esfuerzo por honrar la historia y vigencia de un instrumento que forma parte de la identidad artística y musical de Guatemala.
Durante la actividad, la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, destacó que, antes de decretos y reconocimientos internacionales, la marimba ya habitaba en el corazón de los guatemaltecos: en fiestas patronales, serenatas y celebraciones familiares. Asimismo, resaltó la importancia de promover un legado que trasciende más allá de las fronteras del país.
Agrupaciones como la Marimba del Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara” y la Marimba Guatemala del Ballet Moderno y Folklórico se sumaron a la jornada, junto con la participación de Paola Miranda, del Coro Nacional de Guatemala; el Cuarteto Primavera y el Quinteto Xocomil.
Durante más de siete horas, la música hizo bailar a los asistentes en una fiesta que reafirmó el arraigo popular del instrumento, declarado instrumento nacional en 1978.
Más de 20 años después, la marimba fue elevada a símbolo patrio: en 1999 fue designada símbolo nacional “por ser un instrumento histórico de valor cultural, de arte y tradición de los guatemaltecos, propio de nuestro país y que enaltece nuestra cultura e idiosincrasia”, según datos hemerográficos de Prensa Libre.
Su legado ha sobrepasado fronteras. El 12 de febrero del 2015, la Organización de los Estados Americanos (OEA) declaró a la marimba de Guatemala Patrimonio Cultural de las Américas, en reconocimiento a su valor histórico, artístico y cultural en la región.
Un legado que aún permanece en el resonar de cada nota y que ha sido exaltado con cada canción en el Día Nacional de la Marimba.
Así se vivió este 20 de febrero
Con alegría, agrupaciones y guatemaltecos se reunieron en la Plaza de la Constitución para celebrar el Día Nacional de la Marimba. Así fue la celebración.
