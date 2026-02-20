Día Nacional de la Marimba 2026: así celebraron los guatemaltecos con música y baile en la Plaza de la Constitución

Al ritmo de la marimba, decenas de guatemaltecos celebraron este 20 de febrero el Día Nacional de la Marimba, declarada símbolo patrio y parte esencial del legado cultural del país.

En la Plaza de la Constitución, en la zona 1 de la capital, familias y visitantes se reunieron para rendir homenaje al instrumento que ha inmortalizado composiciones como Luna de Xelajú, Ferrocarril de los Altos, Llegarás a quererme y Cobanerita.

La celebración fue dirigida por la Marimba Femenina de Concierto Ixoqib’ Ajq’ojomab’, en un esfuerzo por honrar la historia y vigencia de un instrumento que forma parte de la identidad artística y musical de Guatemala.

Durante la actividad, la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, destacó que, antes de decretos y reconocimientos internacionales, la marimba ya habitaba en el corazón de los guatemaltecos: en fiestas patronales, serenatas y celebraciones familiares. Asimismo, resaltó la importancia de promover un legado que trasciende más allá de las fronteras del país.

Agrupaciones como la Marimba del Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara” y la Marimba Guatemala del Ballet Moderno y Folklórico se sumaron a la jornada, junto con la participación de Paola Miranda, del Coro Nacional de Guatemala; el Cuarteto Primavera y el Quinteto Xocomil.

Durante más de siete horas, la música hizo bailar a los asistentes en una fiesta que reafirmó el arraigo popular del instrumento, declarado instrumento nacional en 1978.

La Plaza de la Constitución se convirtió en escenario de tradición y orgullo patrio durante la celebración del Día de la Marimba. (Video Prensa Libre: Juan Diego González)

Más de 20 años después, la marimba fue elevada a símbolo patrio: en 1999 fue designada símbolo nacional “por ser un instrumento histórico de valor cultural, de arte y tradición de los guatemaltecos, propio de nuestro país y que enaltece nuestra cultura e idiosincrasia”, según datos hemerográficos de Prensa Libre.

Su legado ha sobrepasado fronteras. El 12 de febrero del 2015, la Organización de los Estados Americanos (OEA) declaró a la marimba de Guatemala Patrimonio Cultural de las Américas, en reconocimiento a su valor histórico, artístico y cultural en la región.

Un legado que aún permanece en el resonar de cada nota y que ha sido exaltado con cada canción en el Día Nacional de la Marimba.

Así se vivió este 20 de febrero

Con alegría, agrupaciones y guatemaltecos se reunieron en la Plaza de la Constitución para celebrar el Día Nacional de la Marimba. Así fue la celebración.

