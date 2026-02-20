Famosos compositores de marimba en Guatemala y sus piezas más conocidas

Guatemala cuenta con talentos marimbísticos importantes que han creado piezas que representan la cultura del país, nombres que se han hecho famosos y guardan detalles de épocas representativas.

"Una de las últimas pérdidas ha sido Guillermo de León Ruiz", dice Lester Godínez, compositor, arreglista musical, director musical y orquestal, refiriéndose a la muerte del reconocido compositor que falleció el 7 de octubre de 2023.

"Seguimos en espera de nuevas figuras jóvenes que sean compositores", agrega Godínez, quien también reconoce que existe una cantidad de jóvenes que se están dedicando a la interpretación de marimba y están aprendiendo a leer música. También están quienes en el ámbito popular tocan al oído.

En las Universidad también existe un trabajo en llevar el aprendizaje de la marimba. "Están saliendo jóvenes profesionales a nivel de licenciatura que se están dedicando a la marimba y son intérpretes también con con lectura musical, con toda la teoría en armonía", agrega Godínez.

En el ámbito escolar se siguen organizando y se siguen manteniendo la práctica de la enseñanza en Marimba en muchos establecimientos, tanto privados como públicos.

Godínez resalta que Guatemala ha sido muy rica en producir grandes figuras en la composición marimbística y también en la interpretación. Por ejemplo, el maestro Erick Yantuche. En Facebook pueden encontrarse algunos videos cortos de sus interpretaciones, donde ejecuta piezas populares de marimba acompañándose a sí mismo, como lo haría un pianista.

También está Álvaro Méndez, un gran marimbista que interpreta en la marimba del Ballet Folklórico. Están también el maestro Francisco Linares, quien fue director de la Marimba de Concierto de Bellas Artes.

Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar a maestros ya fallecidos como Mario Margarito Tactic, Salomón Argueta y Mardoqueo Girón. "En definitiva, Guatemala ha sido pródiga en producir grandes exponentes de la marimba", dice Godínez.

El valor de la marimba

"La marimba guatemalteca se ejecuta de una forma particular. La marimba guatemalteca tiene ese “plus” que la hace única, y quienes viven fuera del país valoran mucho escucharla, especialmente cuando la interpretan niños y jóvenes", dice Byron Castillo, maestro de música.

Castillo considera que sería valioso crear una especie de biblioteca o biografía de compositores de marimba más nutrida, investigar en los pueblos donde nacieron, recopilar información y transmitirla a colegios y escuelas que estamos ávidos de ese conocimiento porque por ahora existe información todavía escasa y a veces confusa, detalla.

"La melodía A.E.G., que hace referencia a la empresa que instaló la energía eléctrica para el Ferrocarril de los Altos, alrededor de 1930. Existe discordia sobre su autoría. Muchos la atribuyen a Domingo Bethancourt, pero también existe información que podría ser de Wotzbelí Aguilar"".

Los nombres también podrían variar, “Nos enamoramos en abril” en realidad se titula Nos amaremos en abril. Así lo dijo el propio compositor, Marco Antonio Barrios Enríquez, antes de fallecer. Lo mismo ocurre con Noche de luna en las ruinas, ese es el nombre correcto, no Noche de luna entre ruinas, dice Castillo. "Son detalles que parecen pequeños, pero son el alma de las piezas de los compositores", dice el maestro.

Otra sugerencia de castillo es motivar a más concursos patrocinados para que surjan nuevos compositores en marimba, como sucede en otros géneros musicales. También es importante crear espacios donde niños y jóvenes puedan participar interpretando marimba.

Castillo da clases desde los 7 hasta los 99 años. "Solo necesito que tengan ganas de aprender", expresa.

El 90% de mis alumnos recibe clases virtuales por Zoom. Lo indispensable es contar con instrumento en casa para practicar porque una hora a la semana no es suficiente, agrega Castillo.

Famosos compositores de marimba guatemaltecos

Mariano Valverde

(1884-1956)

Nació el 20 de noviembre en Quetzaltenango. Fue integrante de la marimba Hurtado Hermanos, conjunto con el que grabó gran parte de su música en Estados Unidos. Introdujo el uso de partituras para la ejecución de la marimba. Entre sus composiciones más emblemáticas destacan Noche de luna en las ruinas, Xelajú, Bajo los árboles, Siempre viva, Último amor, Reír llorando y La ciudad de las cumbres.

Wotzbelí Aguilar

(1897-1940)

Nació el 14 de junio en Huehuetenango. Su principal instrumento fue el piano, desde el cual creó el ritmo denominado guarimba, que pasó luego a la marimba y dio origen a una nueva corriente musical. Fue con el instrumento nacional que sus guarimbas alcanzaron gran éxito, al expresar el sentir del pueblo guatemalteco.

Rodolfo Narciso Chavarría

(1901-1974)

Nació el 4 de marzo en San Cristóbal, Alta Verapaz. Fue director de la marimba Lira Cristobalense. Entre sus composiciones destacan Río Polochic, Ruiseñor Verapaz, Claros de luna en el lago, Josecito y Chata mía. Músico virtuoso y prolífico compositor, también produjo música religiosa y marchas fúnebres. Conservó gran amistad con Domingo Bethancourt, quien le dedicó composiciones como Corazón voluntario y Chimax.

Gumercindo Palacios Flores

(1904-1986)

Nació el 9 de julio en Huehuetenango. Comenzó a ejecutar la marimba en el conjunto Los Chorchas y luego en la marimba Andina. Emigró a México con su familia y, junto a su padre y hermanos, formó el conjunto Río Blanco. Recibió clases de solfeo con el maestro Jesús Tánchez. Introdujo el saxofón en la marimba orquesta. Entre sus principales composiciones destacan Lágrimas de Thelma, Migdalia Azucena, Soledad, Olímpico y Panorama huehueteco.

Domingo Bethancourt Mazariegos

(1906-1980)

Nació el 20 de diciembre en Quetzaltenango. Empezó a tocar marimba a los cinco años. A los siete ofrecía conciertos en el Teatro Zarco de su ciudad natal y a los quince ya acompañaba a su padre en la agrupación marimbística Dos de Octubre. Entre sus composiciones más famosas destacan Ferrocarril de Los Altos, Callecita de los Álamos, Silba zapatero, Muchachas genovenses, Aguacatán, El tiempo todo lo borra, Cobán, Xelajú de mis recuerdos, El cacique dormido y Santiaguito.

Paco Pérez

(1917-1951)

Nació el 25 de abril en Huehuetenango. Posteriormente se trasladó con su familia a Quetzaltenango, donde trabajó como cantante y declamador. Debutó en el Teatro Municipal de esa ciudad y luego formó el Trío Quetzaltecos, junto a Manolo Rosales y José Luis Álvarez. Ya como solista compuso su creación más famosa: Luna de Xelajú. Además de músico, se destacó como actor de teatro y cine.

Guillermo de León Ruiz

(1946-2023)

Nació el 10 de febrero en Coatepeque, Quetzaltenango. A los siete años empezó a interpretar marimba e integró el conjunto de su padre, Reina Coatepecana, que más tarde se llamó Estrellita del Sur. Su infancia y adolescencia transcurrieron entre presentaciones familiares. Entre sus melodías destacan Las chancletas de Nayo Capero, En Cuilco me enamoré y Bailando con la Llorona.

Lester Godínez

(1953)

Nació el 29 de marzo en Taxisco, Santa Rosa. Además de compositor e intérprete de marimba, se ha desempeñado como docente, productor, director e investigador de este instrumento. Ha trabajado por el enaltecimiento, revalorización y proyección nacional e internacional de la marimba y del marimbista. En 1970 creó el concepto de “marimba de concierto”, lo que le ha valido el reconocimiento como dignificador de la marimba.

Óscar Ajin

(1986)

Destacado músico, compositor y flautista guatemalteco, originario de San Pedro Sacatepéquez. Fundó el grupo Ajin en 2018, con el que ha promovido la marimba como expresión de identidad cultural. Es reconocido por interpretar sones tradicionales y música moderna en marimba, con el objetivo de preservar y difundir la cultura autóctona guatemalteca.

Como compositor, ha creado sones guatemaltecos ampliamente reconocidos, entre ellos: Vuela, quetzal, vuela, Alegres kaqchikeles y San Pedro querido.

Con información de Violeta Velásquez.