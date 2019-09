Disfrute de producciones locales en el Festival Ícaro 2019

48 obras guatemaltecas respondieron a la convocatoria del festival cinematográfico. 42 de ellas son cortometrajes y serán proyectados esta semana en dos salas de cine del país. (Foto Prensa Libre: Facebook Festival Ícaro)

¡Buenas noticias para los amantes del cine y la cultura en general! La edición XXII del Festival Ícaro está a punto de comenzar y trae consigo obras de diferentes géneros, como ficción, documental, animación y experimental.

Por ser un espacio y un tiempo en el que se estimula la formación, producción, difusión, distribución, comercialización, recreación y consumo del arte en todas sus manifestaciones y por la importancia que en términos culturales y económicos alcanza en los países donde se realiza, el Festival Ícaro es uno de los proyectos culturales más importantes de la región.

El cineasta y coordinador general del la muestra Jacob Jiménez comenta que todos los cortometrajes participantes en la convocatoria serán proyectados durante el festival local. Por su parte, los largometrajes han pasado a la selección internacional, serán evaluados por un jurado compuesto por profesionales del séptimo arte de distintos países y formarán parte de una próxima proyección, formada por películas de distintas partes del mundo, la cual se llevará a cabo en noviembre de este año. En este último grupo destacan las películas Martin & Margot de Chris Kummerfeldt Quiroa, Temblores de Jayro Bustamante y La serpiente emplumada de Ricky López Bruni.

Entre cortometrajes y largometrajes, en total se inscribieron 48 piezas guatemaltecas, las cuales abordan temáticas muy distintas entre sí, como la sexualidad y la política, la religión y otros temas sociales. Todos bajo la perspectiva de directores emergentes pero talentosos y sus equipos, que le dieron un toque único a cada cortometraje con la selección de la luz utilizada, la música, las locaciones, la caracterización de los personajes y por supuesto, la actuación de quienes les dan vida.

La cita para la proyección de los cortometrajes es del 24 al 27 de septiembre. La muestra se realizará en la Sala Tras Bastidores del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y en el Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala. Al final un jurado premiará a los ganadores de cada categoría.

A continuación le compartimos la lista completa de cortometrajes participantes por categoría y un poco de lo que puede esperar de la muestra:

Experimental

El cuaderno / Dir. Ricardo Benavides /

Paso por el fuego / Dir. Guiseppe Badalamenti

San Miguel / Dir. Mike Mazariegos

Limbo / Dir. Cristián Cojulún

Animación

Contenido / Dir. Héctor Quiroa

U.I. / Dir. Esdras Mendoza

Siempre a tu lado / Dir. Joselinne Izeppi

Nim, la nube / Dir. Juan Chavarría

Blue Path / Dir. Susana Luna

Vida de cristal / Dir. Arturo Huertas

Hank / Dir. Ana Estrada

Mia y la piedra perdida / Dir. Ursula Echeverria

RIO / Dir. Daniel Moraga

Nothing But Black / Dir. Lars Hormander

Cortometraje Documental

La cuchilla / Dir. Carlos León

Don Homar / Dir. Daniel Osorio

No podes pasar / Dir. Jonathan Serech & Víctor Martínez

Marilinda / Dir. Jorge López

Asexual / Dir. Alejandro Retana

Grandes decisiones / Dir. Larissa Babiak

Desde nuestro Muxu´x / Dir. Pablo Rojas

Wish you where here / Dir. Mike Glad

Cortometraje Ficción

Lucía / Dir. Ivahn Aguilar

Trópico / Dir. Pedro Murcia

Mona´s Colission / Dir. Chris Kummerfeldt

El Sombrerón / Dir. Wong Reyes & Rodrigo Jiménez

Lagartija / Dir. Emily Gularte

Lo que hacemos / Dir. José Cano

Crecen acorde a su pecera / Dir. Diego Rosal

Mundo pequeño / Dir. Edith Gutiérrez

Lo que ocultan las tinieblas / Dir. Romeo López

Valeria / Dir. Andrea Estrada

Papá tiene colmillos / Dir. Mathias Tenenbaum

Trouble in New Castille / Dir. Chris Kummerfeldt

El circo de Helena / Dir. Eduardo Rosal

El jardín / Dir. Nils Santos

SETDEC&PROPS: Anthony Skinner / Dir. Lalo Dominguez

Al aire / Dir. Juan Rodríguez

A puerta cerrada / Dir. Misael Rodríguez

El candidato / Dir. Ludwing Rodríguez

Dulce pecado / Dir. Dulce Pisquiy

St. Amorth / Dir. Manuel Amaya

Para información de horarios visite las redes sociales del evento.

