Dos Óscar, siete Emmys y un cometa: Tom Hanks celebra 70 años con el éxito de Hollywood

La vida se lo enseñó todo muy pronto a este actor polifacético que antes de cumplir los 10 años ya había tenido dos madrastras y había vivido en 10 casas distintas en cinco ciudades diferentes, lo que seguro le obligó a desarrollar una capacidad de adaptación emocional que supo aprovechar para sus interpretaciones, ya fuera metiéndose en la piel del mítico “niño grande” de Forrest Gump o en la de un ranger del ejército en ‘Salvar al soldado Ryan’.

Su mayor éxito: cuando conoció a Rita Wilson, su segunda mujer: “no creo que nunca más me vuelva a sentir sólo”, afirmó este hombre, pariente lejano del presidente Abraham Lincon, y a quien profesa auténtica devoción.

Ahora, quien ya lo tiene todo, cumple 70 años. Y ese “todo” incluye desde un día, el Día de Tom Hanks, que se celebra el sábado más cercano al 1 de abril, hasta un cometa, el 12818 Tomhanks, que le fue otorgado al actor por su papel en 2001: Una odisea del espacio.

De ‘Splash’ a los dos Óscar consecutivos

Thomas Jeffrey Hanks nació el 9 de julio de 1956 en Concord (California). Cuando tenía cuatro años sus padres se divorciaron y él quedó al cuidado de su padre, cocinero de profesión, junto a quien vivió numerosas mudanzas y cambios de colegios, algo que según ha reconocido en alguna ocasión dejó una profunda huella en su personalidad.

Teniendo muy claro que lo suyo era la interpretación, se matriculó muy joven en teatro en el Chabot College de Hayward (California) y dos años después en la Universidad Estatal de Sacramento.

Imagen de archivo del veterano actor Tom Hanks junto a su esposa, Rita Wilson (centro) y su hijo, Truman Hanks. (Foto Prensa Libre: EFE)

Ya instalado en Nueva York y tras pasar por varios papeles secundarios, el director Ron Howard le contactó para Splash, su primer éxito y con quien se dio a conocer al gran público.

Su consagración le llegó con Big, por cuya interpretación obtuvo su primera nominación a un Óscar. Pero aún estaban por llegar Philadelphia y Forrest Gump, películas con las que consiguió la estatuilla a mejor actor durante dos años consecutivos, 1994 y 1995, convirtiéndose en el segundo actor en lograr esa hazaña después de Spencer Tracy.

“La vida es como una caja de bombones”

Su papel en Forrest Gump -donde interpreta a un hombre con discapacidad intelectual que atraviesa algunos de los principales acontecimientos de la historia estadounidense del siglo XX- fue uno de los mayores desafíos interpretativos de su carrera, superado con creces.

Su personaje se convirtió en uno de los más emblemáticos de su filmografía y frases como Life is like a box of chocolates (La vida es como una caja de bombones), en el sentido de que nunca sabes lo que te va a tocar, pasaron a formar parte de la cultura popular.

Tom Hanks lo ha ganado todo: dos Óscar (por "Filadelfia" y "Forrest Gump"), siete Emmys, un Bafta y cuatro Globos de Oro, incluidos los favores de un público que le adora. (Foto Prensa Libre: EFE)

El extraordinario triunfo en taquilla impulsó definitivamente la carrera de Tom y le situó entre los actores más cotizados de Hollywood.

La larga serie de éxitos comerciales y de crítica que siguieron a partir de entonces, como Apollo 13, Salvar al soldado Ryan, La milla verde, Náufrago o La terminal consolidaron su posición como una de las figuras más influyentes y respetadas del cine estadounidense. Y con el personaje de Woody en la saga de animación Toy Story, a quien Tom dio voz, conquistó a nuevas generaciones de espectadores.

Rita Wilson, la persona que transformó su vida

El actor, que ha desarrollado también una importante obra como productor y guionista, ha compaginado su carrera cinematográfica con una activa labor filantrópica, colaborando con organizaciones dedicadas a la investigación médica, el apoyo a veteranos de guerra y la educación.

En esa faceta ha contado con el respaldo constante de su esposa, la actriz y productora Rita Wilson, con quien está casado desde 1988 y forma una de las parejas más estables de Hollywood. Considerada por el actor como uno de los pilares de su equilibrio personal y familiar. "No sé qué habría sido de mí si no hubiera conocido a Rita", es una de sus frases más citadas.

Tom Hanks cumple 70 años el 9 de julio del 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Con ella seguro que brindará el día de su 70 cumpleaños, y probablemente con una copa de su peculiar Diet Cokagne, la mezcla de Coca-Cola Light y champán que el propio actor asegura haber inventado por casualidad y que él mismo popularizó en televisión, convirtiéndola en una de las anécdotas más singulares asociadas a su figura.

Junto a Rita ha establecido también la regla de oro para seguir trabajando: que el proyecto sea muy bueno o divertido. Si no cumple ninguna, prefiere quedarse en casa.