Cometa interestelar 3I/ATLAS: ¿por qué su huella química podría revelar que es más antiguo que el Sol?

La comunidad científica y astronómica mundial analiza el cometa interestelar 3I/ATLAS para determinar cuál sería su origen. Según expertos, sus características sugieren que podría ser más antiguo que el Sol.

En diciembre pasado, el cometa interestelar 3I/ATLAS comenzó a alejarse de la Tierra; sin embargo, el misterio que rodea este descubrimiento ha impulsado nuevas investigaciones sobre su origen, sus características e, incluso, el sistema estelar del que proviene.

La huella química del cometa podría ayudar a determinar su antigüedad, ya que, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), habría viajado durante miles de millones de años.

¿Cuándo descubrieron el cometa interestelar 3I/ATLAS?

La NASA informa que el telescopio de sondeo ATLAS, ubicado en Río Hurtado, Chile, reportó el 1 de julio del 2025 las primeras observaciones de un cometa procedente del espacio interestelar.

La agencia añade que se recopilaron observaciones previas al descubrimiento mediante los archivos de tres telescopios ATLAS ubicados en distintos lugares del mundo, cuyos registros se remontan al 14 de junio.

¿Por qué se llamó 3I/ATLAS?

El nombre 3I/ATLAS proviene de que se trata del tercer cometa interestelar confirmado, lo que refleja su origen fuera del sistema solar, según la NASA.

El objeto fue observado por primera vez por el telescopio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Por ello recibió la designación 3I/ATLAS: 3, por ser el tercer objeto interestelar confirmado; I, por interestelar; y ATLAS, por el telescopio que realizó el descubrimiento.

¿Cuáles son las características conocidas del 3I/ATLAS?

La NASA indica que el color, la velocidad y la dirección de 3I/ATLAS coinciden con las características esperadas de un cometa. Posee "un núcleo helado y una brillante nube de gas y polvo que lo rodea, cuya emisión aumenta a medida que se acerca al Sol".

Otra característica destacada es que 3I/ATLAS sigue una trayectoria hiperbólica, "lo que significa que se movía demasiado rápido para ser atrapado por la gravedad del Sol y, por lo tanto, no seguía una órbita cerrada alrededor de él".

¿De dónde procede el 3I/ATLAS?

Datos de la agencia espacial indican que 3I/ATLAS se formó en otro sistema estelar y que, por alguna razón, fue expulsado al espacio interestelar, donde vagó durante millones o incluso miles de millones de años antes de llegar al sistema solar.

We're continuing to observe the interstellar comet 3I/ATLAS as it heads out of our solar system.



Have questions about the comet? Join us Friday, Dec. 19 for a 3I/ATLAS @Reddit AMA with NASA experts: https://t.co/yzlYmjbQki pic.twitter.com/TbBPj1cWeN — NASA (@NASA) December 18, 2025

¿Qué indica el análisis de las huellas químicas del 3I/ATLAS?

Según un estudio realizado con el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO) y publicado en la revista Nature Astronomy, el brillo sin precedentes de 3I/ATLAS permitió medir las proporciones isotópicas del cometa, es decir, las cantidades relativas de distintas formas de un mismo elemento.

Con el instrumento UVES del VLT, los investigadores midieron las proporciones de isótopos de carbono y nitrógeno presentes en moléculas de cianuro del gas que rodea al cometa, las cuales sirven como indicador de su origen.

"A diferencia de los cometas de nuestro sistema solar, este visitante interestelar presenta proporciones isotópicas inusualmente altas de carbono y nitrógeno", afirma Aravind Krishnakumar, de la Universidad de Lieja y coautor del estudio.

Los análisis indican que el cometa probablemente se formó en las regiones exteriores de una estrella antigua de baja metalicidad, es decir, con pocos elementos más pesados que el helio. Se cree que este tipo de estrellas se formó cuando el universo era mucho más joven y tenía una menor riqueza química.

Por ello, el equipo sospecha que 3I/ATLAS se originó alrededor de una estrella mucho más antigua que el Sol. Aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada, los investigadores señalan que las evidencias obtenidas por distintos equipos apuntan a que 3I/ATLAS podría tener más del doble de antigüedad que el Sol.

¿Qué es la huella química que analizaron?

La huella química es una firma única de luz que funciona como una especie de registro de nacimiento y que podría ayudar a establecer el origen y las condiciones en las que se formó el cometa.

Mediante esta técnica, los científicos analizaron las proporciones isotópicas, las cuales permiten inferir el lugar y la época en que se originó.

Según el análisis, 3I/ATLAS presenta proporciones de carbono y nitrógeno ajenas a las observadas en el sistema solar, pero compatibles con las de una estrella de baja metalicidad.