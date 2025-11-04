El comienzo de Guatemala en Miss Universo 2025: elegancia, apoyo a México y fechas clave del certamen

Miss Universo 2025, certamen en el que participa la guatemalteca Raschel Paz, comenzó en medio de una polémica. Un directivo del concurso en Tailandia, sede de la competencia de belleza, llamó “tonta” a la representante mexicana, Fátima Bosch, lo que desató indignación entre sus compañeras, algunas de las cuales abandonaron un evento en señal de apoyo a la participante.



La modelo mexicana, de 25 años y originaria del estado de Tabasco, denunció en un video de TikTok que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y director regional en Asia de Miss Universo, la llamó “tonta” y le faltó al respeto frente a otras concursantes, tras un desacuerdo por la grabación de materiales promocionales.



“Lo que acaba de hacer su director no es respetuoso. Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización, y creo que eso no es justo, porque estoy aquí, hago todo bien, no me meto con nadie, solo trato de ser gentil y hacer lo mejor”, declaró Bosch en un video difundido en la cuenta @ahtisa_universeph.



En otro video viral, se escucha a Itsaragrisil intentar calmar a las demás concursantes, quienes se solidarizaron con la mexicana. Sin embargo, representantes de Bahamas, Armenia, Cabo Verde y Guatemala —Raschel Paz incluida— se levantaron e intentaron abandonar el recinto.



“Deténganse. Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntese”, advirtió el directivo tailandés. En otra transmisión, publicada en la página oficial de Facebook de Miss Thailand, se observa a Itsaragrisil pedir que “dejen regresar a las concursantes, excepto a México porque habla mucho”.

Varias participantes se salieron con ella. Esto declaró Fátima Bosh sobre el intento de Nawat por humillarla frente a todas las candidatas en la imposición de bandas. pic.twitter.com/pqS6xdlbND — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) November 4, 2025



Tras el incidente, la Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) anunció que su director ejecutivo, el guatemalteco Mario Búcaro, viajará a Tailandia para “fortalecer la colaboración con el país anfitrión, MGI y las autoridades pertinentes”.

¿Qué ha hecho Raschel Paz en Tailandia?



Más de 130 mujeres de distintos países y territorios han llegado a Tailandia para participar en la edición 74 del certamen Miss Universo, que apunta a ser la más numerosa en cuanto a delegaciones.



Las candidatas fueron recibidas en un hotel de lujo en Bangkok para iniciar su acreditación, sesiones fotográficas y trámites médicos. La agenda concluirá el 21 de noviembre, con la coronación de la nueva Miss Universo.

Raschel Alexandra Paz Archila de 24 años de edad es oiginaria y representante de la Ciudad Capital. Mide 1.82 metros de estatura, Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, modelo profesional. Domina los idiomas de español, inglés y alemán.



La representante de Guatemala partió hacia Tailandia el jueves 30 de octubre, con escalas en Los Ángeles y Taipéi. Llegó a Bangkok el sábado 1 de noviembre, tras más de 24 horas de viaje.

Los tres primeros días estuvieron dedicados a la llegada de candidatas, fotografías oficiales, revisiones médicas y acreditaciones, indicó Óscar Flores, director nacional de Miss Universo Guatemala. Una curiosidad es que Tailandia tiene 13 horas de adelanto con respecto a Guatemala.

Una de las primeras imágenes de la guatemalteca Raschel Paz publicadas por Miss Universo 2025. La participante llegó a Tailancia el pasado 1 de noviembre. (Foto Prensa Libre: Miss Universo).



El lunes 3 de noviembre, Raschel Paz participó en la ceremonia de imposición de bandas y en una actividad especial a bordo de un crucero, junto a sus compañeras. El martes 4 fue la imposición de bandas.

El miércoles 5 tendrá un ensayo general y la ceremonia de bienvenida ofrecida por el país anfitrión. Para el jueves 6 se progrma un recorrido turístico por Tailandia y ensayos adicionales.

El vierntes 7 tendrá visita a otras ciudades del país para continuar con las grabaciones y presentaciones oficiales.



Flores añadió que la candidata se siente emocionada y agradecida de vivir este sueño. Aunque ya conocía algunos países de Asia, es su primera visita a Tailandia, y ha logrado adaptarse al cambio de horario y ritmo del certamen.



Elegancia guatemalteca



En una de sus primeras apariciones, Raschel Paz lució un diseño de Boutique Hollywood, ubicada en Alta Verapaz, Guatemala. “El vestido ha sido cuidadosamente elegido para resaltar la elegancia y personalidad de la candidata”, explicó Flores.

Fechas clave del certamen

(horarios de Tailandia y Guatemala)

Miércoles 19 de noviembre

Competencia de trajes nacionales

— 13 horas (Tailandia) / 1 de la mañana (Guatemala)

Jueves 20 de noviembre

Competencia preliminar (trajes de baño y de noche)

— 19.00 horas (Tailandia) / 06.00 h (Guatemala)

Viernes 21 de noviembre

Gran final de Miss Universo 2025

— 08.00 horas (Tailandia) / 19.00 h del 20 de noviembre (Guatemala)

Con información de EFE