El contratenor guatemalteco Joam Zamora ofrecerá concierto el sábado 16 de noviembre

Joam Zamora es un contratenor guatemalteco que nació en 1984. (Foto Prensa Libre: Rony Ramírez)

El guatemalteco Joam Zamora con su voz de contratenor se presentará el sábado 16 de noviembre, a las 20 horas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en un concierto especial. Estará acompañado del Cuarteto de Cuerdas del Aire.

Su voz le ha llevado por diferentes escenarios desde el año 2000, lo cual ha experimentado en distintos niveles.

Se ha descrito que son pocos los hombres que cantan tan agudo como para mimetizar su voz con una soprano y eso es lo diferentes de su propuesta. Para conseguir esa voz en la Edad Media los niños eran sometidos a una castración, una práctica que en la actualidad es prohibida.

En ese tiempo las mujeres tenían prohibido cantar y por eso se realizaba el procedimiento con los hombres.

Pocos son los hombres privilegiados en tener ese registro tan especial. Entre los más reconocidos en el mundo se puede mencionar a Carlos Mena y al francés Philippe Jaroussky, Andreas Scholl, Aris Christofellis y como lo muestra el video a continuación, David Daniels.

El concierto se presentará junto al Cuarteto de Cuerdas del Aire, integrado por el director Héctor Castro (violín), Ivonne Reyna (violín), Jorge de León (viola) y David Franco (Contrabajo). Todos graduados del Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara.

Franco expresa que este concierto refleja un trabajo poco frecuente en Guatemala y es música de ária, barroca para un contratenor. “La mayor parte del tiempo que se tienen movimientos se hace con un solista y piano, lo interesante es que esta vez será con cuerdas”, agrega.

En la presentación también estará la Nicole Franco, mezzosoprano, quien acompañará a Zamora en un dueto.

Entre las obras que se presentarán está Ombra mai fu, aria de apertura de la ópera Jerjes de Friedrich Händel y Vedro con mio diletto, de Vivaldi, entre otras. La actividad está programada con 11 piezas en total, que serán interpretadas casi en una hora.

Zamora explica que había dejado durante un tiempo de hacer conciertos con este tipo de música porque le hacía falta madurar vocal y emocionalmente. “La ópera requiere de pasión y este tiempo me sirvió para formarme y madurar la voz”, agrega.

El paso por Killer Queen

Sin duda el gran amor de Zamora es Killer Queen, el grupo guatemalteco que durante más de seis años ha rendido tributo con su talento a Queen, la legendaria banda británica.

El sueño de Zamora era crear este grupo siendo un gran admirador de Freddie Mercury y de la música de esa época.

Zamora es la voz principal y sufre una transformación física cuando está en el escenario e imita al gran Mercury. Durante años ha estudiado al personaje histórico y junto a su banda han presentado diversos conciertos.

Cada vez que se tiene presentación hay una preparación especial y se presentan canciones como Keep Yourself Alive, Somebody to Love y en especial, la que da nombre al grupo: Killer Queen, por mencionar algunas.

Uno de los últimos conciertos que ha presentado fue Rapsodia para Guatemala, en el que, por medio de redes sociales, los guatemaltecos dieron sus sugerencia de canciones de Queen que interpretaría el grupo que en esa ocasión participó con Corodemia.

Más de su talento

Su caminar artístico comenzó al estudiar canto con Angélica Rosa, a los 15 años. Es ahí donde se empieza a formar su voz, presencia escénica y desplazamiento.

En el 2002 y 2004 ganó medallas y obtuvo diplomas por su calidad intrerpetativa en el World Championship of Performing Arts, en Hollywood, California, y en Guatemala por la Asociación Vicenta Laparra de La Cerda y el Instituto de Artes Escénicas Angélica Rosa.

Su voz se terminó de forma con la maestra Bárbara Bickford, especializada en el área operática. Es en esta época que tiene su primer recital operático invitado a compartir con el Consorcio Barroco integrado por Ricardo del Carmen (chelo) , Marco Barrios (violín) y Pedro Velásquez (clavecín), en la que se interpretaba música europea del siglo XVII y XVIII.

En el 2012 presentó La revelación del contratenor, un concierto didáctico con instrumentos barrocos que se llevó a cabo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. En esa ocasión se escucharon piezas de Vivaldi, Händel y Rossini.

En su trayectoria ha participado en diferentes proyectos de ayuda social.

Ha participado en las obras de teatro como La fierecilla domada, de William Shakespeare y Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona.

Es también un psicólogo de profesión, pero su pasión, sin duda, está en la música.

