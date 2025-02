El día que Paquita la del Barrio dejó en ridículo a Romeo Santos: el incómodo momento que se hizo viral

Durante un encuentro en el programa Sábado Gigante, conducido por el reconocido Don Francisco, Paquita la del Barrio cautivó con su talento, carisma y poderosa voz. En un duelo musical, dejó en evidencia a Romeo Santos, quien la desafió a un enfrentamiento de canciones.

El momento ocurrió en mayo del 2013 durante una entrevista, cuando Don Francisco propuso que ambos interpretaran un dueto. Fue entonces cuando Paquita demostró por qué es considerada una de las voces más icónicas de México.

En aquel entonces, Romeo Santos, aún parte del grupo Aventura, inició el duelo con una advertencia: “Yo sé que me va a insultar porque ella maltrata a los hombres, pero voy a tomar el atrevimiento”. Sus palabras provocaron una leve sonrisa en el rostro de la cantante mexicana.

El duelo entre Romeo Santos y Paquita la del Barrio

Al ritmo de su canción Te Invito, Santos interpretó: “Disculpe la molestia, pero tengo que expresarme… Siempre he sido sincero y hablo de lo que entiendo. Por el atrevimiento, no me vaya a cachetear”.

Ante la insinuación, Paquita no dudó en responder con una de sus letras más contundentes:

“No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño. Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir”.

La respuesta de la cantante generó risas entre el público y dejó visiblemente incómodo a Romeo Santos.

Pero Paquita no se detuvo ahí y continuó con un fragmento aún más fuerte de su interpretación:

“Me contaron tus amigos que te encuentras muy solito, que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena… Dios me ha dado este capricho y he venido a verte hundido, para hacerte en la vida lo que tú me hiciste a mí”.

Las contundentes líneas provocaron la risa del público, de Don Francisco e incluso del compañero de Santos, dejando claro que la cantante mexicana iba por todo en el duelo.

Segundo duelo

El cantante del Bronx, algo titubeante, respondió con el coro de la canción "No, no, no", que Aventura interpretó junto a Thalía:

"Apunta, pero no dispares, no, no, no me desampares. Lloro porque soy el culpable".

Sin embargo, Paquita la del Barrio, fiel a su estilo directo, no dejó pasar la oportunidad y respondió con contundencia, interpretando un fragmento de su canción "Taco Placero":

"Pero qué estúpido fuiste, resultaste poco hombre, mira que hablar de una dama, eso sí no tiene nombre. Yo debería callarme tal como lo hace una dama, pero ahora van a enterarse que eres un fiasco en la cama".

Su respuesta provocó una explosión de risas entre el público, mientras que Romeo Santos, visiblemente incómodo, intentó detener el momento diciendo:

"No, espérate, dame un momentito".

Tercera y ultima ronda

En su último intento por conquistar a la icónica cantante mexicana, Romeo Santos le dedicó su canción más popular. Con un gesto audaz, se levantó de su asiento y comenzó a bailar sensualmente mientras interpretaba:

"Hoy es noche de se**, voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de se**, y voy a cumplir tus fantasías"*.

Sin embargo, su esfuerzo no tuvo el efecto esperado. Paquita la del Barrio, lejos de sentirse impresionada, simplemente soltó una carcajada, dejando claro que no se dejaba seducir fácilmente. Acto seguido, decidió dar por terminado el duelo musical, sellando con su canción "chiquito".

Paquita la del Barrio cerró con broche de oro el duelo musical al interpretar un fragmento de su canción "Ahora que estuve contigo", dejando en evidencia a Romeo Santos tras su intento de seducción.

"Ahora que estuve contigo, pobre machito engreído, ya te vi en paños menores y he podido descubrir que en verdad no tienes nada, pero nadita de nada, nada de qué presumir".

"¿Ya qué me puedes contar si lo que vieron mis ojos tan solo me hizo reír?"

El momento se convirtió en uno de los más memorables de la televisión. Con su carisma y actitud arrolladora, Paquita la del Barrio dejó sin opciones a Romeo Santos, quien intentó impresionar, pero terminó expuesto ante el ingenio y la contundencia de la icónica cantante mexicana.