“El espectáculo en Guatemala será muy teatral y conmovedor”: Benny Ibarra promete una velada musical inolvidable en el Teatro Nacional

Benny Ibarra es músico, cantante, productor, compositor, arreglista y actor mexicano. Ha cautivado a varias generaciones con sus interpretaciones.

Con éxitos considerados himnos del pop latinoamericano, como Sin ti, Cielo, Mía, Llueve luz, Inspiración y Tonto corazón, entre otros, Benny esperó más de una década para publicar material inédito. En el 2025 lanzó Nacer una vez más, un disco con seis canciones con el que demostró que el tiempo no ha hecho más que profundizar su talento y pasión por la música.

Con un sonido más maduro, Benny demuestra que la honestidad de su música siempre ha estado entrelazada con su alma y su amor por el arte. Así lo confirmó el pasado 12 de junio con la publicación de Nacer una vez más en directo, grabado en el Teatro Metropolitan, en la Ciudad de México, durante una noche en la que la música lo reconectó con su público.

Con las versiones de estudio y en directo, Benny promociona actualmente una gira con la que busca trascender fronteras y regresar a Guatemala.

Recientemente, el músico mexicano conversó con Prensa Libre y, durante una entrevista, dio detalles de su etapa musical actual y de lo que escucharán sus admiradores en el concierto que ofrecerá en el país.

“Qué poderosa es la música. La verdad es que ese siempre fue mi sueño, poder hacer canciones que trasciendan fronteras, edades, generaciones, inclusive idiomas”, dijo Ibarra.

“Siento que he tenido la fortuna desde hace 45 años de estar en este viaje, de haber nacido en una familia que me lo inculcó bonito, que me enseñó a hacer esto con pasión, con seriedad, con profesionalismo y también con responsabilidad. Porque soy afortunado en una carrera complicada, donde las reglas cambian cada tercer día”, agregó Ibarra.

De acuerdo con Benny, su trayectoria en la actualidad es el reflejo de todo lo aprendido, así como del trabajo, la paciencia y la dedicación que ha puesto en cada producción.

“Es una carrera muy complicada, pero entendí, desde muy pequeño, que no era una carrera de 100 metros, que era un maratón, que tenía que ser muy paciente y que mi apuesta sería mi crecimiento”, señaló.

“Creo que, disco tras disco, si bien es mi propia esencia, siempre hay un avance. Siempre siento que mejoro un poquito con las diferentes herramientas. Sí siento que, por ejemplo, estoy cantando como siempre me hubiese encantado cantar, que por fin estoy encontrando el control de mi herramienta, de mi cuerpo, de mi garganta. Lo mismo sucede a la hora de tocar la guitarra y esa es la idea: conforme vamos creciendo, ir madurando y perfeccionando, sobre todo, sin perder la chispa”, dijo.

Benny se presentará en Guatemala el 10 de julio, en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde ofrecerá una velada musical en un formato especial que recorrerá las distintas etapas de su trayectoria.

Benny Ibarra promete una velada musical inolvidable para el reencuentro con los guatemaltecos. (Foto Prensa Libre: Cortesía Benny Ibarra)

Según el cantante y compositor mexicano, el espectáculo será muy teatral y conmovedor.

“El concierto en Guatemala estará dividido en diferentes secciones y eso para mí lo hace muy artístico, muy de teatro, y me permite, conforme va pasando el concierto, ir llevando a la gente de la mano, poco a poco. Sí es un show, a lo mejor, como esos menús de degustación con varias entradas, que ves el menú y dices: ‘Hay 10 platillos, ¿en qué momento me los voy a comer?’. Pero al final es una experiencia, otro tipo de espectáculo, y creo que ya hemos trabajado duro para que sea muy conmovedor y emocionante”, puntualizó.

Reencuentro con un escenario especial

Para Benny, el recinto cultural en el que ofrecerá el concierto le trae gratos recuerdos, por lo que promete una noche especial.

“Creo que es el lugar perfecto para este espectáculo, para este regreso de Benny a Guatemala como solista, ese teatro que conozco. Ahí tuve la oportunidad de participar en una Teletón y en el concurso Miss Guatemala. Dos o tres veces he tenido la fortuna de estar en ese escenario. Pero ahora, que me lo presten los guatemaltecos para llevarles lo que llevo haciendo durante toda mi carrera. Es un momento de comunión y un momento de mucha sinceridad, de entrega de parte mía y, obviamente, presiento que la gente va a estar muy receptiva. Además, espero que la gente llegue y se la pase bien, pero, más allá de eso, que sea una experiencia que transforme y que salgan del show con ganas de amar de otra manera, de vivir intensamente y con más ganas al lado de su pareja, de sus hijos y de su familia; que sea una velada musical útil”, concluyó Ibarra.

Benny Ibarra está convencido de que hacer música transparente le ha permitido conectar con sus admiradores y que, en Guatemala, compartirá sus historias y mensajes con todos aquellos que estén dispuestos a abrir su corazón.

Fecha

Benny Ibarra se presentará en Guatemala el viernes 10 de julio.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Precios y localidades

Palcos - Q350 + Q100 por cargos = Q450

Balcón 1 - 675 + Q125 por cargos = Q800

Balcón 2 - Q490 + Q100 por cargos = Q590

Platea - Q875 + Q125 por cargos = Q1,000

Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir en la web oficial de eticket.gt

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