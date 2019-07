El guatemalteco Willian Ávalos lanza su segundo disco: Ciegos que no querían ver

Willian Ávalos presenta un nuevo material: Ciegos que no querían ver. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Su talento le ha llevado a presentarse en distintos escenarios en Guatemala, entre ellos abrió el concierto de Joaquín Sabina en el 2018 y en mayo pasado también cantó en la presentación de Sin Bandera y Camila. Su sed como compositor le han llevado a lanzar un nuevo material dedicado a una historia personal y la trae con un material que mezcla su voz con poesía, que acompaña con su guitarra.

“En una época en la que las superproducciones musicales y los ritmos urbanos son la realeza de la música, queda muy poco espacio para las canciones de autor, la poesía y la música acústica”, dice el cantante al describir su nuevo disco que ya está disponible en las diferentes plataformas Spotify, Youtube, Deezer y Apple Music.

El disco con ocho canciones que se lanzó en junio pasado busca llevar al público a sentirse en la cercanía de sus conciertos. El formato de este proyecto es acústico y orgánico, todas las canciones fueron grabadas en una sola toma en el estudio del músico Raferi Aguilar y se dejaron en ellas, todos los detalles de realidad posibles, las respiraciones, los pequeños errores de dicción y de interpretación en la guitarra.

No se utilizó ninguna de las herramientas de edición y afinación como el famoso “auto tune” a modo de acercarse lo más posible a la idea del autor, que era poder brindarle a quien escuche, la experiencia de sentarse frente a frente con él. También tiene una breve introducción que cuenta el por qué de cada canción.

“El día de la grabación me senté con mi guitarra, la misma con la que canto en los conciertos, la guitarra que me regaló mi padre en la adolescencia y con la que me inspiro en cualquier lugar para cantar”, dice al llevarnos a detalles de este trabajo que se grabó apenas en una tarde.

“Esta propuesta busca salir de lo tradicional. Estamos acostumbrados a escuchar la misma música en todos los lugares e incluso en un tiempo eso ofrecía mi repertorio”, explica el artista.

Pero, después de su primer disco Déjenlas bailar, con música de su autoría empezó a buscar espacios y a llegar a diferentes lugares con ella. “He tenido en mis conciertos la dicha de cantar para 10 mil personas o para tres, pero sin importar el número uno canta con la misma energía”, expresa Ávalos.

Intimidades del disco

La canción de la que se desprende el nombre Ciegos que no querían ver, nació hace cerca de ocho años y habla de esa época en que el enamoramientos deja a las personas sin ver más allá, aunque se conozca de amores que no funcionarán.

Ávalos además de escribir canciones y tener dos discos publicó en el 2018 el libro 32 Sonetos en el Purgatorio.

“Eran situaciones que jamás había vivido, así que me la escribí desde el pasado, y el nombre ciegos que no querían ver es un factor común en esta producción, aunque le digan a uno que no está bien algo en una relación se tapa los ojos y sigue adelante”, explica,

En palabras de Ávalos “el amor y el odio son propiedad privada de quien los siente y como entre el uno y el otro solo hay un paso, la decisión que uno debe tomar es dónde detenerse. Este disco son las memorias de una oscura época de mi vida, que irónicamente le dio mucha luz a mi proceso creativo. Cuento y canto una historia real de amor, desde el punto de vista de los vencidos, como lo escribió Miguel León-Portilla -filósofo mexicano-, yo fui sin duda alguna el perdedor en una relación…”

Si quiere escucharlo aquí compartimos parte del material en Spotify.

Actualmente se está rodando el videoclip del primer sencillo del disco, que lleva por nombre Miel con veneno y estará disponible en las próximas semanas. La canción explica ciertas situaciones en el amor, que saben a miel aunque se sabe que no están bien.

Entre otras de las canciones están Adicto al fuego, Porque te amo y Pobre diablo, por mencionar algunas. “También se reflexiona sobre el verdadero amor, el que da libertad al otro aunque no esté con uno”, dice Ávalos.

El artista guatemalteco también comenta que en esta carrera existe diferentes obstáculos a vencer. “Este material es testigo que cuando uno busca algo lo puede conseguir, y no es sencillo y muchas veces se tiene que intentar una y otra vez”, agrega.

El artista también se encuentra en un gira por Guatemala. Estará en la ciudad capital, en Quetzaltenango, Chiquimula y otros departamentos. Además tiene programados dos conciertos en México, en noviembre próximo.

