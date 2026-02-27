El Incienso: Sus aromas, formas, significados en Cuaresma y Semana Santa

En el Mercado Central, La Terminal, los mercados de barrio, así como en algunas tiendas especializadas, es común encontrar incienso en forma de varillas, volcancitos o cilindros, en diversidad de aromas.

Es una fuente de ingresos para guatemaltecos que también lo venden en los atrios de las iglesias, en las calles y en el transporte público.

Es un elemento frecuente y ahora también asociado con la relajación. Sus orígenes son muy antiguos en culturas tan diferentes como la egipcia y la maya, indica la antropóloga Lina Barrios, investigadora del Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas (Ideipi), de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

En el 2020, Diana Yolanda Peralta presentó la tesis Inciensos en la ritualidad de los códices mayas, en la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta investigación anota que la palabra incienso viene del latín incensum —materia quemada en un sacrificio— y es una designación española que hace referencia a las sustancias resinosas que, al arder, despiden un aroma agradable.

“La incineración de resinas odoríferas se puede rastrear desde tiempos antiguos, ya que durante la ritualidad los mayas tenían la tradición de quemar incienso para producir humo aromático, medio por el cual establecían contacto con dioses y antepasados. De ello existe evidencia que data de la época prehispánica y que llega hasta la actualidad”, dice Peralta.

El incienso en la iglesia Católica

Uno de los versículos de la Biblia que habla sobre el incienso es el Salmo 141:2: “Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde”.

En diferentes momentos se menciona este elemento, como en Mateo 2, donde se describe que fue uno de los regalos de los Reyes Magos al Niño Jesús.

En el libro del Apocalipsis se menciona “copas de oro llenas de incienso”, interpretadas como las oraciones de los santos que se elevan ante Dios.

En la tradición católica, el incienso es un sacramental, es decir, un signo visible que expresa una realidad espiritual. Se utiliza durante la misa y en celebraciones solemnes como la Semana Santa, describe el portal CatholicLink.

El incienso prepara el camino en un sentido de purificación.

El olor del incienso frente al del cortejo procesional, nos recuerda el inicio de esta temporada de reflexión. (Fotografía Prensa Libre: Oscar Vásquez Mijangos)

Qué es y cómo se usa el incienso

El incienso se obtiene de la resina de ciertos árboley puede mezclarse con otras sustancias aromáticas. Se coloca sobre carbón encendido dentro de un recipiente llamado incensario, diseñado para facilitar la combustión y elevar el humo.

Durante la misa, se inciensan el altar, el Evangelio, las ofrendas, la Eucaristía, el crucifijo, el Cirio Pascual y, en funerales, el cuerpo del difunto. El gesto simboliza reverencia y la presencia de Cristo en la liturgia.

León XIV expande incienso dentro de la Capilla Sixtina, como símbolo de solemnidad y purificación. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Misal Romano permite el uso del incienso en momentos específicos: en la procesión de entrada, al inicio de la misa para incensar el altar, en la proclamación del Evangelio, en el ofertorio y durante la consagración.

El incienso involucra los sentidos, especialmente la vista y el olfato, y refuerza el carácter solemne del rito. Su uso conecta a los fieles con una tradición milenaria y subraya la dimensión sagrada de la celebración.

Más allá de su valor histórico o estético, el incienso recuerda la centralidad de Cristo en la liturgia y busca favorecer una participación consciente y reverente en el culto.

En las procesiones el incienso es también una parte importante durante los recorrido procesionales.

El incienso y la música procesional acompañan el paso del anda en medio del fervor de los asistentes. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

El incienso en las ceremonias mayas

Hasta nuestros días, en la Iglesia Católica se utiliza el incienso, al igual que en las ceremonias mayas y en otras expresiones, como espacios de meditación.

El investigador, catedrático Julio David Menchú expone en su investigación Los materiales ceremoniales que se usan en los ritos de la espiritualidad maya en Guatemala que el objetivo de celebrar una ceremonia maya es acercarse al Creador y Formador con ofrendas, y estas deben ser presentadas por el Ajq’ij o guía espiritual, las cuales son consumidas por el fuego. Entre los materiales que se utilizan están algunos de los inciensos locales, explica la antropóloga Barrios.

Los estudiosos comentan que en el libro Popol Wuj se menciona el incienso.

“Ahora vamos a contar el amanecer, el aparecimiento del Sol, de la Luna y de las Estrellas. Esto fue, pues, el aparecimiento del Sol, de la Luna y de las estrellas. Grande fue la alegría de Balam Ki’tze’, Balam Aq’ab’, Majuk’utaj e Ik’ibalam cuando vieron el lucero de la mañana, apareció de primero; resplandecía cuando salió, venía adelante del Sol. Enseguida desenvolvieron su incienso, el que traían del oriente; sus corazones se regocijaron cuando desenvolvieron las tres variedades, muestra de su agradecimiento. Mixtam Pom era el nombre del incienso que traía B’alam Ki’tze’; Kawistan Pom era el nombre del incienso que traía B’alam Aq’ab’ y Kab’awil Pom era el nombre del incienso que traía Majuk’utaj. Los tres traían su incienso, y esto fue lo que quemaron en dirección a la salida del Sol”, expresa el libro sagrado de los mayas.