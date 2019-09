El KISS seguidor de José José, no todo es rock

Gene Simmons, de la banda estadounidense KISS ha confirmado que es un gran seguidor de José José.

El artista que ha sido conocido por su voz y su talento en el bajo no solo vive de rock. En una entrevista publicada en 2017 por el medio mexicano el Universal, comento que para ir a dormir siempre prefiera escuchar música más tranquila y entre sus cantantes favoritos ha estado José José.

En esa ocasión el artista también detalló que escuchaba a Beethoven, Led Zeppelin, Los Beatles y de América Latina sorprendió al asegurar que estaba Juanes y Los Tigres del Norte. “…Antes de irme a dormir, escucho un poco de José José y ya lo tienes todo. La música es música y no tiene que entender todas las palabras el es sentimiento”, explicó en esa ocasión.

Durante la entrevista comentó además que no solose trata de entender la letra textual sino senitr la música. “Hay una hermosa canción italiana que todo el mundo canta, incluso Pavarotti, pero escuchas esa melodía o una hermosa canción francesa y, claro, algunas de las más grandes canciones son en español. En América hemos tenido muchos hits hispanos, como La Bamba y nadie tiene idea de qué significa esa palabra”, dijo.

En redes sociales se ha comenzado a hacer mención de darle a conocer a Simmons la muerte de José José. El artista todavía no ha escrito nada en sus plataformas:

Que alguien por favor le avise a @genesimmons que su cantante mexicano favorito, José José, ha fallecido.

Someone please tell @genesimmons that his favorite mexican singer, José José, has passed away.

— Señor Chávez (@AlbertoChavezV) September 28, 2019