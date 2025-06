El mensaje oculto detrás de “Manchild”: Sabrina Carpenter y su burla hacia “su mal gusto” por los hombres

Este viernes 6 de junio se estrenó Manchild, el reciente sencillo de Sabrina Carpenter. De acuerdo con la prensa internacional, se trata de una producción que combina humor, acción y aventura.

Carpenter se burla de su “mal gusto por los hombres” en esta canción, según información de EFE. La palabra manchild se traduce al español como “niño inmaduro” o “hijo varón”. En ese sentido, la letra hace referencia a chicos que no tienen la madurez suficiente para tratar bien a una novia.

El video de la canción, dirigido por Vania Heymann y Gal Muggia, superó los dos millones de visualizaciones en YouTube en menos de 24 horas, lo que evidencia la buena recepción del público.

En el videoclip, la cantante aparece con un atuendo al estilo de The Dukes of Hazzard, una comedia estadounidense de la década de 1970. En medio de una carretera desértica, Carpenter sube al automóvil de varios personajes insólitos, cuyos actos de incompetencia masculina la llevan al límite, según lo reflejado en el video y las apreciaciones de medios internacionales.

“Es exactamente como me lo imaginaba. Ningún animal fue lastimado durante las grabaciones, pero algunos hombres lo fueron”, escribió la cantante de 26 años en su cuenta de Instagram al compartir un fragmento del video.

¿Qué más muestra el video de Manchild?

En el video, se observa a Carpenter nadando con tiburones y enfrentando a asaltantes sin la ayuda de ningún hombre. Además, aparece en una bañera con cerdos, lo cual, de acuerdo con EFE, es una alusión a los “cerdos machistas” con los que se encuentra, mientras, con su dulce voz, canta: “Hombres aniñados... ¿por qué siempre vienen corriendo hacia mí?”.

“Juro que ellos me escogen a mí y que yo no los he elegido”, entona más adelante. En general, la letra de la canción es una burla hacia las malas decisiones tomadas en el terreno sentimental.

Un día antes del estreno del video, Carpenter compartió que escribió el tema poco después de finalizar Short n' Sweet (2024), junto a Amy Allen y Jack Antonoff.

“No solo fue tan divertido escribirla, sino que esta canción se convirtió para mí en algo que puedo recordar y que marcará el montaje mental de los muy confusos y divertidos años de la vida de adulta joven”, apuntó en sus redes sociales, según la prensa internacional.