El momento incómodo que vivió Cazzu tras gritos del público contra Nodal

El festival Tecate Emblema se celebró el 16 y 17 de mayo, en su quinta edición, en Ciudad de México, y participaron artistas como Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Gloria Trevi y la esperada Cazzu.

Billboard destacó a Cazzu entre los espectáculos más exitosos. “La Jefa”, como le llaman a la estrella argentina del trap, fue una de las estelares del sábado, con una actuación muy emotiva y potente que ni la lluvia que azotó la capital mexicana pudo detener, describe el sitio.

En una parte del concierto, el público empezó a insultar a la expareja de Cazzu, Christian Nodal, con quien ella tiene una hija llamada Inti.

La artista pidió no meterla en problemas: “Voy a volver a repetir mi nombre. Yo me llamo Julieta, pero me dicen Cazzu. Me pueden buscar en YouTube como Cazzu, con dos Z. Tengo 32 años”.

Dijo que quizá muchos la reconocían por “leyendas urbanas”. “Me van a poner en problemas”, dijo, y pidió al público disfrutar de la música sin entrar en confrontaciones. Otro de los momentos especiales fue cuando le gritaron: “Cazzu, hermana, ya eres mexicana”.

La artista también dijo en una entrevista previa que no tiene permitido hablar de ninguna de las cuestiones legales. “Ahora legalmente no lo puedo hacer, así que no puedo; si me lo preguntan, no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera”, dijo Cazzu.