“El Rey” en versión banda: Vicente y Alejandro Fernández en dueto póstumo

La famosa canción “El Rey” ahora suena en estilo banda, gracias a la nueva versión del tema que vuelve a unir las voces de Alejandro Fernández y su fallecido padre, Vicente Fernández.

La legendaria composición del mexicano José Alfredo Jiménez, que ha quedado inmortalizada en la voz de Vicente Fernández, ha sido adaptada al ritmo de banda bajo la producción del cantante de música regional Edén Muñoz, según informó la disquera Sony Music México.

"La versión es el primer adelanto de un próximo álbum de duetos póstumos que usa los masters originales de la voz del Charro de Huentitán y nuevas grabaciones, con aval de la familia, y que ya está disponible en plataformas digitales", explicó la disquera en un comunicado.

En el documento agrega que la producción contó "con un riguroso trabajo de producción y la autorización de la familia Fernández, lo que garantiza un resultado auténtico y respetuoso con su legado".

"Visitar el estudio para crear esta nueva versión de 'El Rey' fue muy significativo para mí, y algo que disfruté muchísimo", publicó Alejandro Fernández en su cuenta de Instagram.

La nueva versión de “El Rey”, tema considerado como uno de los himnos más importantes de la música mexicana, fue lanzada el jueves 16 de abril del 2026 en todas las plataformas de música. En su producción participó Edén Muñoz, y Áureo Baqueiro, en la ingeniería de grabación.

"Esta reinterpretación conecta con nuevas generaciones sin perder la esencia que la hizo eterna", aseguró la disquera.

Vicente Fernández, recordado como el “Charro de Huentitán”, es considerado el mayor exponente de la música de mariachi en México. El cantante falleció en el 2021, a los 81 años, cuatro meses después de estar hospitalizado y conectado a un respirador artificial debido a las secuelas del síndrome de Guillain-Barré que padecía, una enfermedad que afecta el sistema inmunológico y puede provocar parálisis.

Con información de EFE.