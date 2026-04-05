El significado del Día de Peso Pluma y su regreso a la escuela donde estudió

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El significado del Día de Peso Pluma y su regreso a la escuela donde estudió

Peso Pluma fue homenajeado en San Antonio, Texas, donde incluso se instauró el “Día de Peso Pluma”. Regresó a la escuela donde estudió y en el que el artista no pudo contener el llanto.

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Fotografía cedida por Live Nation que muestra al cantante mexicano Peso Pluma quien anunció una gira en 30 ciudades de Estados Unidos que comenzó el 1 de marzo en Seattle y terminará el 7 de mayo en Chicago con un espectáculo "nuevo y audaz". (Foto Prensa Libre: EFE)

Fotografía cedida por Live Nation que muestra al cantante mexicano Peso Pluma quien anunció una gira en 30 ciudades de Estados Unidos que comenzó el 1 de marzo en Seattle y terminará el 7 de mayo en Chicago con un espectáculo "nuevo y audaz". (Foto Prensa Libre: EFE)

Peso Pluma se encuentra actualmente en el tour Dinastía by Peso Pluma & Friends, el cual destaca por una producción de alto nivel, elementos creativos inmersivos y una programación rotativa de apariciones especiales de sus amigos en ciudades selectas, según un comunicado de la agencia de relaciones públicas del artista.

Su último álbum alcanzó el primer lugar del Top Latin Albums de Billboard (10 de enero del 2026), encabezó la lista Regional Mexican Albums y se ubicó en el sexto puesto del Billboard 200 general.

El viernes 3 de abril, en la ciudad de San Antonio, Texas, se inauguró oficialmente el “Día de Peso Pluma”, considerado un homenaje a Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Peso Pluma no pudo contener el llanto al entrar al auditorio escolar. En su adolescencia, Hassan vivió en San Antonio y fue precisamente en la Samuel Clemens High School donde cursó gran parte de su educación media superior, detalla Milenio.

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El director de la institución, junto con varios de sus antiguos profesores que aún laboran en el lugar, fue el encargado de darle la bienvenida oficial.

Al artista lo recibió un mariachi estudiantil que interpretó parte de sus canciones más conocidas.

El artista también recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde. Por la noche, participó en una presentación en la que compartió el escenario con Pepe Aguilar. Interpretaron “El Rey”.

“Lo que hiciste hoy, Hassan, regresando a tu escuela, llorando con tus maestros y honrando tus raíces aquí en San Antonio, habla mucho más de tu grandeza que cualquier número uno en Spotify o Billboard”, expresó Aguilar.

En sus redes sociales el artista publicó imágenes de su llegada y solo agradeció a San Antonio por los momentos que vivió.

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En el 2025, Peso Pluma recibió el primer Premio Billboard Vanguardia durante los Premios Billboard de la Música Latina. Este reconocimiento distingue a los artistas que se atreven a ir más allá de lo convencional.

@lavhs0_ Día de Peso Pluma 🇺🇸 #pesopluma #fyp #viral #corridos ♬ original sound - VHS Recordz

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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