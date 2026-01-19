Peso Pluma arranca su gira Dinastía con 30 conciertos: fechas, ciudades y lo que se sabe

Peso Pluma anunció su nueva gira Dinastía by Peso Pluma & Friends, que se realizará entre marzo y mayo y contempla 30 conciertos en Estados Unidos. El nombre del tour corresponde a su más reciente disco, Dinastía, trabajado en colaboración con Tito Double P.

El álbum alcanzó el primer lugar del Top Latin Albums de Billboard (10 de enero del 2026), encabezó la lista Regional Mexican Albums y se ubicó en el sexto puesto del Billboard 200 general.

“Este momento es un recordatorio de lo lejos que ha llegado nuestra música, y me hace muy feliz ver a los fans conectando con ella”, dijo el artista a Billboard en esa oportunidad.

Aunque no se ha confirmado si habrá invitados especiales, el nombre del tour abre esa posibilidad.

Entre las ciudades que visitará están Las Vegas, Houston, Nueva York, San Francisco y Chicago.

En el 2025, Peso Pluma recibió el primer Premio Billboard Vanguardia durante los Premios Billboard de la Música Latina. Este reconocimiento distingue a los artistas que se atreven a ir más allá de lo convencional.

“El premio busca reconocer a los talentos que innovan y abren nuevas posibilidades en el mundo de la música. Además, este galardón celebra a los visionarios: artistas que rompen barreras, redefinen estándares y dejan una huella imborrable en la industria musical”, destacó la publicación.

¿Qué ciudades visitará Peso Pluma?

Entre las ciudades que visitará están Seattle, San Francisco, Sacramento, Phoenix, San Bernardino, Fresno, Anaheim, Las Vegas, Chula Vista, Palm Desert, San José, Inglewood, Albuquerque, Denver, Salt Lake City, Houston, San Antonio, Laredo, Austin, Dallas, Rogers, Tampa, Atlanta, Charlotte, Raleigh, Bristow, Nueva York, Belmont Park, Newark, Reading y Chicago. La gira se desarrollará del 1 de marzo al 7 de mayo.