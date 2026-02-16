Kenia OS y Peso Pluma: la sorprendente fiesta privada de San Valentín que sigue dando de qué hablar



Kenia OS comenzó su carrera en la plataforma de YouTube con temas como Malas decisiones. Actualmente es la pareja de Peso Pluma y su celebración del Día de San Valentín fue un derroche de detalles que se han hecho virales.

La pareja cumple un año de relación y la manera de celebrar fue con una escapada a Hawái, en la que compartieron momentos románticos que compartieron a través de fotografías y videos. La relación entre los artistas no surgió de la noche a la mañana. Tras meses de especulaciones, confirmaron su noviazgo durante el Super Bowl LIX, donde fueron vistos juntos públicamente por primera vez.

Flores, playa, chocolates y cena romántica son parte de las vivencias de la pareja que han sido celebradas por sus seguidores. Peso Pluma lleva más de 2 millones de reacciones y su novia más de un millón.

Un vuelo privado con bocadillos inspirados en San Valentín fueron parte de lo que tenían disponible en el viaje, además de globos y decoraciones.

A la pareja también se le ve en una cena romántica rodeados de naturaleza y música.

​El festejo coincidió también con el lanzamiento de Tú y Yo x Siempre, canción de Kenia Os con Carla Morrison.

¿Cómo comenzó la relación?

Kenia Os quien cuenta con tres álbumes de estudio y giras internacionales, se volvió tendencia en redes sociales al revelar que el cantante mexicano le habría coqueteado durante las grabaciones del dueto Tommy y Pamela.

Fue en la entrevista con Adela Micha donde la intérprete de Ojo x ojo comentó que conoció a Peso Pluma durante el rodaje del videoclip de Tommy y Pamela. Aunque asegura que hubo química desde el inicio, aclaró que no fue en ese momento cuando comenzó su relación.

La artista detalló que, aunque ambos sintieron una conexión durante la grabación, no hablaron mucho, ya que eran tímidos, “como dos adolescentes de secundaria”, comparó. Sin embargo, no ocurrió nada porque el cantante tenía entonces una novia.

Kenia OS señaló que esta historia nunca había sido contada. Aunque ambos sabían que se gustaban, decidieron mantener la profesionalidad y no cruzar límites.

“Se sentía la energía entre los dos”, dijo. Ahora comenta que sus equipos se ríen al recordar ese momento, al compararlos con “niños chiquitos de secundaria. Nosotros también nos reímos, porque estábamos súper nerviosos”, relató.

Pese a los nervios, recalcó que no pasó nada mientras él tenía pareja, aunque ambos sabían que se atraían.

Al profundizar en la conversación, Kenia OS compartió que hubo un momento durante el rodaje en el que el cantante de Bye le confesó que le gustaba. Ella no respondió, y el tema no volvió a mencionarse, ya que él aún estaba en una relación.

“Me lo dijo durante el video, mientras grabábamos”, destacó. Según Kenia, ese día casi no hablaron, pero al grabar una de las escenas finales, él le confesó: “Eres la primera mujer en mi vida que me ha puesto nervioso así. A mí esto no me pasa”. Esta pequeña confesión llevó a la cantante a preguntarle por qué se sentía así.

Según relató, Peso Pluma le respondió: “Bueno, pues es que creo que ya sabes”. Esa respuesta nunca volvió a comentarse. Kenia OS indicó que durante un tiempo no tuvieron contacto, y solo cuando él estaba soltero reaccionaba a sus historias en Instagram.

Fue tras una de esas reacciones que Kenia decidió contestarle, pero para advertirle que ya no le creía nada, y que “mejor ni me escribas”.

Finalmente, él respondió a una historia en la que le dijo que se verían en Año Nuevo para conocerse bien. “Yo no le creía nada”, confesó. Sin embargo, fue entonces cuando comenzaron a hablar por WhatsApp y, con el tiempo, iniciaron una relación.