El vestido de Selena Gomez en los Globos de Oro aviva rumores sobre un posible embarazo

A la gala de los Globos de Oro, Selena Gómez asistió con un vestido Chanel hecho a medida, adornado con plumas, gasa de seda y organza del mismo material. La prenda, confeccionada a mano, requirió 323 horas de trabajo. Medios internacionales la destacaron como una de las mejores vestidas de la velada.

Sin embargo, su paso por la alfombra roja sorprendió a sus seguidores, ya que durante las fotografías colocó las manos sobre el vientre, lo que llevó a algunos fanáticos a notar una ligera protuberancia abdominal que relacionaron con un posible embarazo.

La pareja no ha desmentido la información, mientras los rumores sobre una posible maternidad de la cantante se han vuelto tendencia en redes sociales.

La cantante y actriz Selena Gómez y el productor musical Benny Blanco celebraron su boda en California en 2025, tras dos años de relación.



La historia de amor entre ambos comenzó como una colaboración artística en 2015, con Same Old Love. Cuatro años después volvieron a trabajar juntos en la canción I Can't Get Enough, lanzada en el 2019, ocasión en la que, presuntamente, Selena invitó a Benny a una cena.

“Este es el lugar más seguro en el que he estado en una relación y puedo decir que sí veo un futuro con Benny. Es una locura cómo tu pareja puede estar frente a ti todo el tiempo y no darte cuenta hasta que tienes ese momento en el que piensas y te das cuenta: de verdad estoy enamorada”, comentó Selena Gómez en septiembre del 2024.