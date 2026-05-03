EMF 2026: Asistencia masiva y grandes espectáculos predominaron durante el segundo día y cierre del festival

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EMF 2026: Asistencia masiva y grandes espectáculos predominaron durante el segundo día y cierre del festival

El sábado 2 de mayo se desarrolló la segunda jornada y cierre del Empire Music Festival (EMF), que ofreció diversidad musical y reunió a multitudes.

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La Finca El Jocotillo, ubicada en el Km 37.5 de la carretera a El Salvador, congregó nuevamente a multitudes durante una nueva edición del Empire Music Festival (EMF).

Durante dos días consecutivos, el viernes 1 y el sábado 2 de mayo, los asistentes disfrutaron de uno de los eventos masivos en Guatemala que cada año ofrece música, energía y propuestas artísticas al aire libre.

De acuerdo con la organización del EMF, este año les permitió reafirmar su compromiso de seguir elevando la experiencia musical en Guatemala.

El sábado 2 de mayo, durante el cierre de la undécima edición del EMF, los asistentes disfrutaron de presentaciones de artistas nacionales e internacionales.

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Durante el segundo día del festival, se escuchó música de Amelie Lens, Galantis, Grupo Frontera, Illenium, Kapo, Adam Sellouk b2b Script, Alexis y Fido, Bolo, Caloncho, DJ Guestlist, Dombresky, DØMINA, Edgar V, Innellea, Layton Giordani, Bohemia Suburbana, Camila Orantes, Glass Collective, Raffy Peyré, Roberto Ruano y Wongraphy.

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Según la organización, el EMF sigue situado como un evento referente en la región y con las presentaciones de cada artista, los escenarios vibraron y se llenaron de energía.

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“Estamos muy agradecidos con todos los asistentes que formaron parte de esta edición. El segundo día fue el cierre perfecto de un festival que celebra la música y la convivencia”, señaló la organización del Empire Music Festival.

Además de música, los asistentes disfrutaron de las atracciones del EMF, como zonas de entretenimiento y otras experiencias para complementar la música en directo.

“Con dos días llenos de música, energía y momentos inolvidables, el Empire Music Festival concluye una edición más, dejando huella en los miles de asistentes y reafirmando su compromiso de seguir elevando la experiencia musical en Guatemala”, agregó la organización.

ESCRITO POR:

Keneth Cruz

Periodista de Prensa Libre especializado en música, fotografía y tecnología con 20 años de experiencia. Reconocido con el Premio Arroba de Oro y Premio Nacional de Periodismo Cultural Enrique Gómez Carrillo, en la categoría de Fotoperiodismo.

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