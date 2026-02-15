En video: Miss Universo Fátima Bosch sufre caída en desfile de las Flores y las Frutas en Ambato, Ecuador

Desde el pasado 14 de febrero, la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, se encuentra en territorio ecuatoriano como parte de su agenda de trabajo, donde ha participado en diversas actividades. El 15 de febrero, durante el Desfile de las Flores y las Frutas, en Ambato, Bosch sufrió un percance dentro de una carroza alegórica.

En su septuagésima quinta edición, el desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores llamó la atención por la llegada de la Miss Universo, quien participó en esta festividad. Durante su recorrido sufrió un percance que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Fue en la ciudad de Ambato donde la Miss Universo sufrió la caída mientras recorría las calles y saludaba a los ecuatorianos que se apostaron en los puntos por donde transitaban las carrozas alegóricas. El momento en que Fátima Bosch se desvaneció quedó grabado en video.

El desvanecimiento ocurrió de forma repentina. Mientras saludaba a los asistentes, perdió el equilibrio sobre la carroza y poco a poco se fue desplomando en la plataforma del carruaje.

Ante esto, personal que la acompañaba la asistió de inmediato. Una de sus colaboradoras subió a la plataforma para verificar el estado de la reina de belleza. Medios ecuatorianos, como Ecuavisa, destacaron que, después de ser asistida, Fátima Bosch continuó con su recorrido.

¿Qué le pasó?

Medios internacionales destacan que el desmayo de la Miss Universo habría ocurrido debido a la altura de la ciudad de Ambato, ya que esta región de Ecuador se encuentra a mayor altitud, lo que puede provocar mareos o falta de oxigenación.

Hasta el momento, la organización Miss Universo y Miss Universo Ecuador no han emitido un comunicado sobre el incidente que confirme esta versión, la cual ha ganado popularidad en redes sociales.

Algo que llamó la atención de los internautas fue la carroza en la que se trasladaba la Miss Universo, conocida como El Altivo Ambateño, según destacan medios ecuatorianos.

Este carro alegórico está cargado de simbolismo para la ciudad, ya que su concepto resalta la resiliencia bajo el lema: “No se rinde, se afirma, resurge y transforma”, según Ecuavisa.

Por medio de sus redes sociales, Miss Universo dio a conocer que la reina de belleza visitaría el país sudamericano del 14 al 18 de febrero como parte de una agenda de trabajo que Fátima Bosch ha desarrollado en diversos países de América desde el pasado 21 de enero, cuando inició en Guatemala.