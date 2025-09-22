“Estoy batallando mucho”: Lupillo Rivera revela detalles de la enfermedad que padece

“Estoy batallando mucho”: Lupillo Rivera revela detalles de la enfermedad que padece

El cantante mexicano habló sobre los desafíos que su enfermedad implica, tanto a nivel personal como profesional.

Valeria Juárez-Paz

USA3334. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 16/06/2025.- Fotografía cedida por el grupo editorial Penguin Random House el cantante mexicano Lupillo Rivera. La estrella de la música regional mexicana Lupillo Rivera publicará su autobiografía 'Tragos amargos'. EFE/ Penguin Random House /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Los detalles de su enfermedad eran desconocidos hasta este mes. Prensa Libre: EFE.

En abril del 2025, Lupillo Rivera dejó La Casa de los Famosos All Stars debido a un problema de salud, el cual no detalló en su momento. Sin embargo, mencionó que se trataba de una situación crítica. El cantautor, a través de una entrevista organizada por sus propios hijos, reveló que padece de un problema de audición que avanza progresivamente.

¿Qué tipo de enfermedad es?

A pesar de que se trata de un problema de audición general, se intensifica en el oído derecho. Rivera expresa cómo su padecimiento le perjudica a nivel profesional: "El público paga por un boleto para ir a ver al artista y el artista debe estar al cien por ciento, y yo no estoy al cien por ciento. A lo mejor el público no lo nota porque soy profesional y me grabo las cosas".

Asimismo, sus dificultades auditivas le generan un cansancio más grave de lo habitual. Menciona que, aunque se esfuerza por brindar la mejor experiencia a su público, su cuerpo lo refleja físicamente.

"Estoy batallando mucho, trato de cantar dos horas quince, dos horas y media siempre y hasta la fecha lo he hecho, pero sí me canso mucho", explica.

De acuerdo a El Financiero, su enfermedad le afecta a nivel personal: "No escucho ya las alarmas en la mañana al despertar, no escucho cuando me despierta mi equipo para ir a trabajar, la puerta; en el escenario me baso en la vibración del escenario para sentir, escuchar el bajo, la altura... no escucho nada. A veces mis hijos vienen y me hablan, y duele".

ESCRITO POR:

Valeria Juárez-Paz

Valeria Juárez-Paz

Lee más artículos de Valeria Juárez-Paz

