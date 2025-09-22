“Estoy batallando mucho”: Lupillo Rivera revela detalles de la enfermedad que padece

En abril del 2025, Lupillo Rivera dejó La Casa de los Famosos All Stars debido a un problema de salud, el cual no detalló en su momento. Sin embargo, mencionó que se trataba de una situación crítica. El cantautor, a través de una entrevista organizada por sus propios hijos, reveló que padece de un problema de audición que avanza progresivamente.

¿Qué tipo de enfermedad es?

A pesar de que se trata de un problema de audición general, se intensifica en el oído derecho. Rivera expresa cómo su padecimiento le perjudica a nivel profesional: "El público paga por un boleto para ir a ver al artista y el artista debe estar al cien por ciento, y yo no estoy al cien por ciento. A lo mejor el público no lo nota porque soy profesional y me grabo las cosas".

Asimismo, sus dificultades auditivas le generan un cansancio más grave de lo habitual. Menciona que, aunque se esfuerza por brindar la mejor experiencia a su público, su cuerpo lo refleja físicamente.

"Estoy batallando mucho, trato de cantar dos horas quince, dos horas y media siempre y hasta la fecha lo he hecho, pero sí me canso mucho", explica.

De acuerdo a El Financiero, su enfermedad le afecta a nivel personal: "No escucho ya las alarmas en la mañana al despertar, no escucho cuando me despierta mi equipo para ir a trabajar, la puerta; en el escenario me baso en la vibración del escenario para sentir, escuchar el bajo, la altura... no escucho nada. A veces mis hijos vienen y me hablan, y duele".