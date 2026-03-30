Escenario
Exposición gratuita reúne arte visual de Guatemala y Quetzaltenango en zona 10
Fotografías, pinturas y esculturas de 25 artistas guatemaltecos forman parte de la exposición colectiva “Convergencias”.
La exposición gratuita reúne el trabajo de 25 artistas de Guatemala y Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Cortesía de Guadalupe Natareno)
Las obras de 25 artistas guatemaltecos integran la exposición colectiva Convergencias que, entre fotografías, pinturas y esculturas, reúne 50 piezas con diferentes temáticas, técnicas y formatos que los visitantes podrán apreciar y adquirir.
La muestra abrió sus puertas este lunes 30 de marzo del 2026 y permanecerá hasta el viernes 1 de mayo, en la galería del edificio Las Margaritas Business District, Diagonal 6 10-01, zona 10, Ciudad de Guatemala, cuarto nivel.
La entrada es gratuita y puede visitarse de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Cuenta con parqueo disponible, con un costo de Q20 la hora.
“La exposición colectiva ha sido nombrada Convergencias porque artistas de Quetzaltenango y la ciudad de Guatemala se unen para compartir su arte con libertad. En esta exposición no hay una técnica ni temática específica, sino que cada visitante encuentra un puente de conexión a través del arte entre dos departamentos de Guatemala”, indica el comunicado.
La muestra es una iniciativa de la artista guatemalteca Waleska Moreira, en busca de abrir espacios a nuevos artistas, resaltar la participación de varias mujeres activas y propiciar el encuentro de las dos principales ciudades del país.
Fecha:
Abierta al público hasta el 1 de mayo del 2026.
Hora:
De lunes a viernes, de 9 a 17 horas.
Lugar:
Galería del edificio Las Margaritas Business District, Diagonal 6 10-01, zona 10, Ciudad de Guatemala, cuarto nivel.
Precio:
Entrada gratuita.
Artistas participantes:
- Adriana Urizar
- Ana Lucrecia Sunum
- Carolina Cabrera Dubón
- Daniel Sánchez
- Edgar Heddy Rodas
- Elisabeth Barrios de Natareno
- Erik Pensamientos
- Frank Santos
- Guadalupe Natareno Barrios
- Guadalupe Sum
- Gualberto López
- Juan Carlos Cabria H.
- Karen Chavarría C.
- Karina Rigalt
- Lorena Alvarado
- Lorena Cáceres
- Luis Letona
- Luisa Fernanda Caballeros
- María Eugenia Nájera Carazo
- Melanie C. Molina
- Mynor Cojulun
- Oscar Morales
- Ricardo Lopéz
- Sergio Alvarado
- Waleska Moreira
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