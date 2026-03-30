Exposición gratuita reúne arte visual de Guatemala y Quetzaltenango en zona 10

Las obras de 25 artistas guatemaltecos integran la exposición colectiva Convergencias que, entre fotografías, pinturas y esculturas, reúne 50 piezas con diferentes temáticas, técnicas y formatos que los visitantes podrán apreciar y adquirir.

La muestra abrió sus puertas este lunes 30 de marzo del 2026 y permanecerá hasta el viernes 1 de mayo, en la galería del edificio Las Margaritas Business District, Diagonal 6 10-01, zona 10, Ciudad de Guatemala, cuarto nivel.

La entrada es gratuita y puede visitarse de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Cuenta con parqueo disponible, con un costo de Q20 la hora.

“La exposición colectiva ha sido nombrada Convergencias porque artistas de Quetzaltenango y la ciudad de Guatemala se unen para compartir su arte con libertad. En esta exposición no hay una técnica ni temática específica, sino que cada visitante encuentra un puente de conexión a través del arte entre dos departamentos de Guatemala”, indica el comunicado.

La muestra es una iniciativa de la artista guatemalteca Waleska Moreira, en busca de abrir espacios a nuevos artistas, resaltar la participación de varias mujeres activas y propiciar el encuentro de las dos principales ciudades del país.

Fecha:

Abierta al público hasta el 1 de mayo del 2026.

Hora:

De lunes a viernes, de 9 a 17 horas.

Lugar:

Galería del edificio Las Margaritas Business District, Diagonal 6 10-01, zona 10, Ciudad de Guatemala, cuarto nivel.

Precio:

Entrada gratuita.

Artistas participantes:

Adriana Urizar

Ana Lucrecia Sunum

Carolina Cabrera Dubón

Daniel Sánchez

Edgar Heddy Rodas

Elisabeth Barrios de Natareno

Erik Pensamientos

Frank Santos

Guadalupe Natareno Barrios

Guadalupe Sum

Gualberto López

Juan Carlos Cabria H.

Karen Chavarría C.

Karina Rigalt

Lorena Alvarado

Lorena Cáceres

Luis Letona

Luisa Fernanda Caballeros

María Eugenia Nájera Carazo

Melanie C. Molina

Mynor Cojulun

Oscar Morales

Ricardo Lopéz

Sergio Alvarado

Waleska Moreira

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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