Exposición gratuita reúne arte visual de Guatemala y Quetzaltenango en zona 10

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Exposición gratuita reúne arte visual de Guatemala y Quetzaltenango en zona 10

Fotografías, pinturas y esculturas de 25 artistas guatemaltecos forman parte de la exposición colectiva “Convergencias”.

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“Convergencias”: la exposición que reúne a 25 artistas guatemaltecos en zona 10

La exposición gratuita reúne el trabajo de 25 artistas de Guatemala y Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Cortesía de Guadalupe Natareno)

Las obras de 25 artistas guatemaltecos integran la exposición colectiva Convergencias que, entre fotografías, pinturas y esculturas, reúne 50 piezas con diferentes temáticas, técnicas y formatos que los visitantes podrán apreciar y adquirir.

La muestra abrió sus puertas este lunes 30 de marzo del 2026 y permanecerá hasta el viernes 1 de mayo, en la galería del edificio Las Margaritas Business District, Diagonal 6 10-01, zona 10, Ciudad de Guatemala, cuarto nivel.

La entrada es gratuita y puede visitarse de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Cuenta con parqueo disponible, con un costo de Q20 la hora.

“La exposición colectiva ha sido nombrada Convergencias porque artistas de Quetzaltenango y la ciudad de Guatemala se unen para compartir su arte con libertad. En esta exposición no hay una técnica ni temática específica, sino que cada visitante encuentra un puente de conexión a través del arte entre dos departamentos de Guatemala”, indica el comunicado.

La muestra es una iniciativa de la artista guatemalteca Waleska Moreira, en busca de abrir espacios a nuevos artistas, resaltar la participación de varias mujeres activas y propiciar el encuentro de las dos principales ciudades del país.

Fecha:

Abierta al público hasta el 1 de mayo del 2026.

Hora:

De lunes a viernes, de 9 a 17 horas.

Lugar:

Galería del edificio Las Margaritas Business District, Diagonal 6 10-01, zona 10, Ciudad de Guatemala, cuarto nivel.

Precio:

Entrada gratuita.

Artistas participantes:

  • Adriana Urizar
  • Ana Lucrecia Sunum
  • Carolina Cabrera Dubón
  • Daniel Sánchez
  • Edgar Heddy Rodas
  • Elisabeth Barrios de Natareno
  • Erik Pensamientos
  • Frank Santos
  • Guadalupe Natareno Barrios
  • Guadalupe Sum
  • Gualberto López
  • Juan Carlos Cabria H.
  • Karen Chavarría C.
  • Karina Rigalt
  • Lorena Alvarado
  • Lorena Cáceres
  • Luis Letona
  • Luisa Fernanda Caballeros
  • María Eugenia Nájera Carazo
  • Melanie C. Molina
  • Mynor Cojulun
  • Oscar Morales
  • Ricardo Lopéz
  • Sergio Alvarado
  • Waleska Moreira

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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