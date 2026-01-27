Fallece Alexis Ortega, voz de Spider-Man en español y actor de “Luis Miguel: La serie”

Escenario

Fallece Alexis Ortega, voz de Spider-Man en español y actor de “Luis Miguel: La serie”

La comunidad del doblaje en América Latina lamenta la muerte del actor mexicano Alexis Ortega, conocido por prestar su voz a Spider-Man en las películas protagonizadas por Tom Holland.

|

time-clock

Alexis Ortega de 38 años fue un reconocido actor y estuvo en el doblaje de personajes como Spider-Man. El martes 27 de enero se confirmó su muerte. (Foto Prensa Libre: IG Alexis Ortega)

Ha trascendido la noticia de la muerte de Alexis Ortega, a los 30 años. El actor mexicano tenía una carrera en construcción y tuvo oportunidades de participar en películas y series de peso, como Spider-Man, en donde fue la voz de Tom Holland.

La noticia fue confirmada por  ALDA Awards, plataforma dedicada a la difusión y reconocimiento del doblaje de anime y producciones internacionales. "Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones", expresaron. No se han dado a conocer las causas de su muerte.

En redes sociales, sus amigos y seguidores lo llamaban Spider-Man, pues sin duda fue el papel más representativo de su carrera. Fue la voz en español latino del superhéroe arácnido interpretado por Tom Holland. Una de las frases por la que se le recuerda es: “No me quiero ir, señor Stark”.

Infobae describió que elestreno de la cuarta cinta protagonizada por Tom Holland está programado para el 31 de julio de 2026, por lo que probablemente se encuentra en edición.

LECTURAS RELACIONADAS

Los 15 filmes más esperados del 2026

Los 15 filmes más esperados del 2026: Avengers, Dune, Spider-Man y el regreso de grandes directores

chevron-right
Ftima Bosch, Miss Universo 2025, lleg a Guatemala para una visita oficial centrada en causas sociales, cultura y cooperacin entre pueblos el dia de hoy visita Antigua Guatemala donde hicieron grabaciones para un video. Foto Prensa Libre Erick Avila. 25/01/2025

Miss Universo Fátima Bosch se despide de Guatemala: “Es una tierra mágica y quiero volver”

chevron-right

Se desconoce si Alexis Ortega logró concluir el doblaje de la cinta.

Su talento también apareció en películas animadas como Cars 3, Rogue One: Una historia de Star Wars y Grandes héroes.

En televisión, además participó en Luis Miguel: la serie. En 2017 dio una entrevista a Telemundo compartiendo más de esta experiencia donde interpretaba a uno de los mejores amigos del Sol de México.

Fue Federiquito “DJ Freddy” Limantour en la serie de Netflix La casa de las flores, protagonizada por Verónica Castro en el 2018. Compartimos uno de los momentos en que participa en la recordada propuesta.

El actor también visitó Guatemala. En sus redes sociales aparecen imágenes de Antigua Guatemala, Atitlán, así como de fauna de Petén. El Universal destacó que el actor nacido el 31 de agosto de 1987, inició su carrera en 2013.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Alexis Ortega (@ortegalexis)

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Cine Obituario 2026 Spider Man 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS