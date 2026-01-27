Fallece Alexis Ortega, voz de Spider-Man en español y actor de “Luis Miguel: La serie”

Ha trascendido la noticia de la muerte de Alexis Ortega, a los 30 años. El actor mexicano tenía una carrera en construcción y tuvo oportunidades de participar en películas y series de peso, como Spider-Man, en donde fue la voz de Tom Holland.

La noticia fue confirmada por ALDA Awards, plataforma dedicada a la difusión y reconocimiento del doblaje de anime y producciones internacionales. "Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones", expresaron. No se han dado a conocer las causas de su muerte.

En redes sociales, sus amigos y seguidores lo llamaban Spider-Man, pues sin duda fue el papel más representativo de su carrera. Fue la voz en español latino del superhéroe arácnido interpretado por Tom Holland. Una de las frases por la que se le recuerda es: “No me quiero ir, señor Stark”.

Infobae describió que elestreno de la cuarta cinta protagonizada por Tom Holland está programado para el 31 de julio de 2026, por lo que probablemente se encuentra en edición.

Se desconoce si Alexis Ortega logró concluir el doblaje de la cinta.

Su talento también apareció en películas animadas como Cars 3, Rogue One: Una historia de Star Wars y Grandes héroes.

En televisión, además participó en Luis Miguel: la serie. En 2017 dio una entrevista a Telemundo compartiendo más de esta experiencia donde interpretaba a uno de los mejores amigos del Sol de México.

Fue Federiquito “DJ Freddy” Limantour en la serie de Netflix La casa de las flores, protagonizada por Verónica Castro en el 2018. Compartimos uno de los momentos en que participa en la recordada propuesta.

El actor también visitó Guatemala. En sus redes sociales aparecen imágenes de Antigua Guatemala, Atitlán, así como de fauna de Petén. El Universal destacó que el actor nacido el 31 de agosto de 1987, inició su carrera en 2013.