Felipe Staiti fallece: así lo despiden músicos y artistas del rock latino

“El rock está de luto”, así lo aseguran múltiples publicaciones que lamentan el fallecimiento de Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la banda argentina Enanitos Verdes, quien dejó este mundo el lunes 13 de abril del 2026.

Tras el anuncio de su deceso, se desató una serie de mensajes de famosos y fanáticos que lamentaron su fallecimiento, recordaron la trayectoria y legado del artista e incluso compartieron momentos memorables que vivieron de cerca con él.

Entre las publicaciones destaca la de su hijo, Juan Pablo Staiti, quien compartió un video de una entrevista donde cuenta cómo descubrió que su padre era un gran guitarrista y le despertó el deseo de ser igual que él. Esto ocurrió cuando tenía 14 años, en la primera gira en la que acompañó a su padre.

“Estábamos creo que en el House of Blues de Las Vegas, estaban tocando un show normal. Pero no sé qué pasa que de repente empiezo a escuchar algo distinto que me empezó a llamar la atención. Empieza a arrancar con Lamento (Boliviano), la gente explota, y en el solo de guitarra al final se me despertó algo, yo escuchaba a mi viejo que tocaba ahí, al final, y ahí fue que lo descubrí como guitarrista a él, y se me despertó esa llamita de decir: yo quiero eso. No había asociado la imagen de mi viejo con la imagen de mi viejo como músico guitarrista, no tenía noción. Y ese para mí es uno de los recuerdos más lindos que tengo de cuando a mí se me despierta esa llamada”, cuenta en la grabación.

Coti Sorokin, cantautor, músico y productor argentino, se mostró desconcertado tras la inesperada noticia de la partida de su amigo.

“Negro querido. Hermano del alma. Te voy a extrañar. ¿Cómo que así? Me enteré q te fuiste. Todavía no lo estoy creyendo. Sigo buscando y sigo encontrando. Negro hermano de tanta música, de tanta guitarra. Te voy a extrañar Feli querido. De Tantos vinos que nos hicimos juntos. A los comienzos, a los finales. Tantas tocadas juntos. Tantas canciones que nos hicimos. Discos enteros negro. Te voy a extrañar. Quién se esperaba q te vayas así. Negro. Te voy a extrañar mucho. Estos días te estaba pensando, ¿cómo te fuiste así?”, lamentó.

David Summers, de Hombres G, también lamentó la muerte de su amigo, con quien recientemente había hablado y trabajado en una colaboración, así como también preparaban una gira por Estados Unidos.

“Me despierta la terrible noticia del fallecimiento de mi hermano del alma, Felipe Staiti, y aún no puedo creerlo. Hablé con él hace solo unos días, acabábamos de hacer una colaboración juntos en su nuevo disco, que le tenía más ilusionado que nunca. Ya se sentía mucho más recuperado y fuerte, había estado muy delicado de salud un año antes, pero esto no lo podíamos esperar. Es un horror”, escribió en su cuenta de Instagram.

Agregó que, aunque había estado muy delicado de salud, no esperaba su partida. “Se va uno de los mejores guitarristas de rock de todo el continente americano y uno de mis amigos más queridos, una enorme persona. Mi abrazo fraternal a su familia, sus maravillosos hijos y a su banda leal e incansable”, expresó.

El cantautor peruano Gian Marco también utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje donde refirió que Felipe Staiti era uno de sus guitarristas favoritos.

“Se fue uno de mis guitarristas favoritos de la vida. Felipe, hermano… te nos adelantaste de sorpresa… recuerdo nuestras conversaciones, los vinos y los acordes que me enseñaste alguna vez. No puedo creer que te hayas ido. La vida me regaló la inmensa oportunidad de conocerte, de compartir junto a ti y a Marciano Cantero y ese grupo que llenó de música mi walkman caminando por las calles de Lima en mi adolescencia. De todas tus grabaciones, me quedo con este solo magistral y tan elegante que solo tú podías hacer y dejar para la eternidad. Hasta siempre”, se lee en la publicación de Instagram.

La cuenta oficial de El Tri, liderada por Alex Lora, también compartió sus condolencias y pésame a la familia de Staiti y a Enanitos Verdes.

“Con muchísima tristeza y consternación lamentamos el fallecimiento de Felipe Staiti, compañero de muchas batallas en el rocanrol. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y a los músicos de los Enanitos Verdes. Dios les mande consuelo. Q.E.P.D.”, publicó en Instagram.

Juanchi Baleirón, de Los Pericos, también escribió: “Adiós, querido Felipe, que descanses”. Del mismo modo, Miguel Mateos publicó una foto del guitarrista y escribió: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Felipe, una persona maravillosa. Un músico de gran sensibilidad y talento, un compañero de ruta”.

La cuenta oficial de Enanitos Verdes también hizo una publicación el martes 14 de abril, donde informa del fallecimiento de Staiti y la decisión de su familia de no realizar velatorio ni ceremonia.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti. Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años. La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento. Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia. Acompañamos a sus seres queridos con respeto y cariño”, dice.

La noticia de su muerte se conoció tras la publicación de Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza, provincia donde permanecía internado el artista tras sufrir una recaída en su salud.

“Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irremplazables. Recordaremos para siempre tu música. ¡Hasta siempre, Felipe!”, publicó el funcionario.