Feria del Chicharrón y Paseo de las Flores 2026: recomendaciones y vías alternas para circular en Mixco

El próximo sábado 17 de enero se celebrarán la Feria del Chicharrón y la cuarta edición del Paseo de las Flores, con una agenda completa de actividades que incluyen conciertos de marimba, Los Miseria Cumbia Band, La Saga, Los tres huitecos y Show de Luces, entre otros..

Desde las 8 horas, Mixco se convertirá en un espacio para la gastronomía y conciertos hasta la 1 de la mañana del domingo 18 de enero.

En conferencia de prensa se informó que se esperan aproximadamente 200 mil visitantes.

Roger Escalante, gerente de Emixtra, informó que el proceso inició a las cuatro de la mañana del viernes 16 de enero, con el cierre frente a la Municipalidad, en la Quinta avenida, entre la Quinta y Sexta calles.

Además, se efectuaron cierres frente a la comuna y en la Cuarta calle, hacia la Tercera calle de la zona 1.

Para el sábado se contempla el cierre total de la Cuarta calle, desde la 9a. avenida hasta la Quinta avenida.

Únicamente quedará libre la 9a. avenida para la circulación de sur a norte y de norte a sur.

Escalante comentó que se prevé congestionamiento. La recomendación principal es utilizar parqueos alternos cercanos a la actividad. Por ejemplo, en la entrada del Arco habrá espacios para estacionarse, y desde ahí se podrá abordar tuk-tuks o microbuses que ingresarán al casco urbano, justo donde se desarrolla el evento.

También habrá parqueos habilitados en áreas aledañas.

Rutas alternas hacia San Lucas y Antigua Guatemala

Escalante agregó que lo más importante es que quienes van de paso es no ingresar al casco urbano, ya que estará bastante congestionado, especialmente para quienes se dirigen hacia San Lucas Sacatepéquez. Se recomienda continuar por la ruta Interamericana.

También puede utilizarse la calzada San Juan para dirigirse hacia San Pedro Sacatepéquez y luego incorporarse a la ruta que conecta San Pedro con San Lucas, para finalmente enlazar con la Interamericana.

Cómo llegar a la feria

Habrá servicio de buses de traslado gratuitos, identificados con el nombre de la Feria del Chicharrón.

Se habilitarán cinco rutas: El Naranjo, Casa Roosevelt, El Milagro, zona 1 (plaza El Amate) y San Lucas Sacatepéquez.

Desde estos puntos, las personas podrán abordar microbuses hacia el casco urbano, en los horarios establecidos.

Consulte en el siguiente enlace las rutas: