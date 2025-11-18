Festival de carne a fuego abierto “Texas Open Fire Meat Up”: cómo fue la participación y el triunfo guatemalteco

Enrique (Quique) y Beliza (Beli) Ruiz-Matamoros, creadores de la Sociedad del Asado, obtuvieron recientemente el primer lugar en el premio de los jueces en la más reciente edición del prestigioso festival de parrilla a fuego abierto Texas Open Fire Meat Up, realizado en Hondo, Texas.

Su técnica —inspirada en las parrillas gauchas de Argentina, Uruguay y Brasil— se aleja de termómetros y cronómetros, y se basa en la observación, la intuición y el respeto al fuego. Su especialidad: carnes colgadas durante cinco horas, lentamente ahumadas con leña de encino.

En una entrevista con Prensa Libre en junio pasado, los fundadores comentaron: “No somos un país tradicionalmente asociado al asado, como Argentina o Brasil; pero eso nos permite innovar, aprender y mostrar algo único. Hoy nos buscan desde fuera. Hemos sido embajadores del país a través del fuego”, afirmaron los hermanos. Esta propuesta gastronómica los posicionó en los ojos —y paladares— de los jueces.

El Open Fire Meat Up, más que una competencia

El evento, organizado por el reconocido parrillero Al Frugoni, reunió a más de 27 equipos de alto nivel: chefs, dueños de restaurantes, pitmasters campeones mundiales y apasionados del fuego de distintas partes del mundo.

"Si bien la competencia principal se llevó a cabo el sábado 8 de noviembre, el Open Fire Meat Up es mucho más que un concurso. Desde el 6 de noviembre, los participantes pudieron disfrutar de charlas, talleres y convivencias diseñadas para compartir conocimiento, técnicas y experiencias entre algunos de los mejores exponentes del fuego abierto", indica el comunicado oficial.

Beliza explicó que en 2024 asistieron como público, pero este año lograron un cupo por invitación, gracias a su trayectoria.

Su participación estuvo respaldada por sus amigos parrilleros: Gabriela Osorno, de México; Miguel Orellana y Hermes Guardado, de El Salvador.

Parte del área donde el equipo guatemalteco La sociedad del asado y sus amigos parrilleros de México y El Salvador prepararon los alimentos con los que compitieron. (Foto Prensa Libre: La sociedad del asado)

Al llegar, se encontraron con equipos con patrocinadores, mientras que ellos, con recursos limitados, improvisaron decoraciones con banderas de Guatemala que mandaron a comprar a Amazon.

Entre las anécdotas recuerdan que no habían platos cerca para comprar, así que sirvieron los alimentos en un cuenco formado con remolachas y tuza. Esta original presentación causó una grata impresión en los jueces porque tenía la finalidad que los comensales disfrutaran del asado y donde las reglas de etiqueta no importaran.

El equipo cocinó 250 libras de porchetta rellenas con diferentes especias, además de piña, jengibre, limón y naranja. "Nos concentarmos en recibir a los juces con un sabor fresco y tropical y nuestro objetivo era pasarlo bien", dice Beliza. En total fueron seis horas de preparación de este platillo que fue acompañado con coles de bruselas.

El segundo lugar fue para el equipo Carnivore Carnaval, integrado por leyendas del BBQ internacional como Sweet Swine O’ Mine y Mark Lambert, siete veces campeón mundial en el Memphis in May World Championship BBQ Contest. El tercer puesto lo obtuvo el equipo alemán @fuegos_del_norte, reconocido por su técnica, sabor y presentación.

Lo que viene para la Sociedad del Asado

"Estamos profundamente agradecidos a Al Frugoni por la invitación y por organizar un evento que celebra la pasión, el compañerismo y el fuego como pocos en el mundo, así como a todos los equipos con los que compartimos brasas, humo y amistad", expresaron los hermanos Ruiz-Matamoros.

Como parte del reconocimiento, Sociedad del Asado Guatemala ha sido invitada a participar en Memphis in May 2026, uno de los festivales de BBQ más prestigiosos del mundo, celebrado anualmente en Memphis, Tennessee. Reúne a más de 250 equipos y miles de visitantes.

“El 2026 marcará la primera vez que la categoría de Open Fire forme parte oficial de la competencia, y nos llena de orgullo saber que Guatemala será parte de este momento histórico para el mundo del fuego y la carne”, concluyeron.