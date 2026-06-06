Festival de Junio 2026: tributo a The Carpenters, la Novena Sinfonía de Beethoven, cine, teatro y más actividades del 9 al 14 de junio

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Festival de Junio 2026: tributo a The Carpenters, la Novena Sinfonía de Beethoven, cine, teatro y más actividades del 9 al 14 de junio

El Festival de Junio reunirá una vez más a artistas nacionales e internacionales en una programación que incluye música, danza, cine, literatura y teatro. Conozca las actividades previstas para esta semana.

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El maestro Joaquín Orellana presenta por primera vez en Guatemala la Sinfónica "Desde el Tercer Mundo", su obra más reciente. Cientos de personas se hicieron presentes en el Teatro Miguel Ángel Asturias. (Foto: Prensa Libre: Esbin García)

Desde una de las cunas del arte, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias recibirá a diversos artistas nacionales y extranjeros para celebrar el Festival de Junio 2026 donde se reunirán distintas disciplinas artísticas, como el cine, la música, la danza y el teatro.

Desde eventos como el Tributo a Queen en Fusión con Marimba, donde la banda Killer Queen fusionará los grandes éxitos de Queen con el sonido único de la marimba, hasta presentaciones como La hora Exquisita, que reúne poesía y romance en un recital.

Eventos como la Noche Indie Folk y el concierto Chapinlandia fueron de los primeros en agotar sus entradas para esta temporada, que busca celebrar el arte guatemalteco. Mientras tanto, actividades como la exposición de grabados de Miguel Ángel Asturias estarán disponibles durante todo el mes.

La agenda, con actividades de diversas disciplinas, se desarrollará hasta el 28 de junio y contará con presentaciones gratuitas y de bajo costo relacionadas con la literatura, las artes visuales, la danza, la música y el teatro.

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Festival de Junio 2026: cómo comprar entradas y la agenda de la edición XXI

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Esta edición del Festival de Junio 2026 brinda a los interesados la oportunidad de comprar los boletos exclusivamente en línea, con el objetivo de facilitar el proceso de adquisición de entradas.

Para la segunda semana de actividades, el festival ofrecerá obras de teatro como Xibalba: Ir y Volver, el Tributo a Queen en Fusión con Marimba y Cine de Género, que ocuparán diversos espacios del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El evento, pensado para distintas generaciones y gustos artísticos, ofrecerá del martes 9 al domingo 14 de junio actividades de poesía, cine de género y música. Estas son las actividades.

Fecha

Del 9 al 14 de junio del 2026

Lugar

Gran Sala “Efraín Recinos” del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Venta de boletos

https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/todos-los-eventos/

Agenda de actividades

Martes 9 de junio

Tributo a The Carpenters (Roberto Raudales)

Hora: 19 horas
Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
Precio: Q100

Entre Cuerdas y Teclas de España

Sergio Valle y Claudio Solares
Hora: 19 horas
Lugar: Teatro de Bolsillo
Precio: Q75

Miércoles 10 de junio

II Concierto de Temporada Oficial: Novena Sinfonía de Beethoven

  • Por: Orquesta Sinfónica Nacional
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio:
    • Platea: Q200
    • Balcón 1 y balcón 2: Q150
    • Palco 1 y palco 2: Q150

La hora Exquisita (Guatelírica)

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

Jueves 11 de junio

II Concierto de Temporada Oficial: Novena Sinfonía de Beethoven

  • Por: Orquesta Sinfónica Nacional
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio:
    • Platea: Q200
    • Balcón 1 y balcón 2: Q150
    • Palco 1 y palco 2: Q150

Voz de Mujer

  • Por: Museo Kinich
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q50

Viernes 12 de junio

Xibalba: Ir y Volver

  • Por: Animox-Ad Libitum
  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
  • Precio: Q100

Concierto de Duetos

  • Por: Pedro Boche e invitados especiales
  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q100

Sábado 13 de junio

Tributo a Queen en Fusión con Marimba

Por: Killer Queen
Hora: 20 horas
Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
Precio: Q125

Cabaret: Música de Clase

Por: Asociación Filarmónica de Guatemala
Hora: 19 horas
Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
Precio: Q100

Cine de Género

Por: William's Producciones
Hora: 19 horas
Lugar: Tras Bastidores
Precio: Q50

Domingo 14 de junio

La Magia del Asombro (Mago Marcel)

  • Horas: 11 y 16 horas
  • Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
  • Precio: Q125

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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