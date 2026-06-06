Festival de Junio 2026: tributo a The Carpenters, la Novena Sinfonía de Beethoven, cine, teatro y más actividades del 9 al 14 de junio

Desde una de las cunas del arte, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias recibirá a diversos artistas nacionales y extranjeros para celebrar el Festival de Junio 2026 donde se reunirán distintas disciplinas artísticas, como el cine, la música, la danza y el teatro.

Desde eventos como el Tributo a Queen en Fusión con Marimba, donde la banda Killer Queen fusionará los grandes éxitos de Queen con el sonido único de la marimba, hasta presentaciones como La hora Exquisita, que reúne poesía y romance en un recital.

Eventos como la Noche Indie Folk y el concierto Chapinlandia fueron de los primeros en agotar sus entradas para esta temporada, que busca celebrar el arte guatemalteco. Mientras tanto, actividades como la exposición de grabados de Miguel Ángel Asturias estarán disponibles durante todo el mes.

La agenda, con actividades de diversas disciplinas, se desarrollará hasta el 28 de junio y contará con presentaciones gratuitas y de bajo costo relacionadas con la literatura, las artes visuales, la danza, la música y el teatro.

Esta edición del Festival de Junio 2026 brinda a los interesados la oportunidad de comprar los boletos exclusivamente en línea, con el objetivo de facilitar el proceso de adquisición de entradas.

Para la segunda semana de actividades, el festival ofrecerá obras de teatro como Xibalba: Ir y Volver, el Tributo a Queen en Fusión con Marimba y Cine de Género, que ocuparán diversos espacios del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El evento, pensado para distintas generaciones y gustos artísticos, ofrecerá del martes 9 al domingo 14 de junio actividades de poesía, cine de género y música. Estas son las actividades.

Fecha

Del 9 al 14 de junio del 2026

Lugar

Gran Sala “Efraín Recinos” del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Venta de boletos

https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/todos-los-eventos/

Agenda de actividades

Martes 9 de junio

Tributo a The Carpenters (Roberto Raudales)

Hora: 19 horas

Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”

Precio: Q100

Entre Cuerdas y Teclas de España

Sergio Valle y Claudio Solares

Hora: 19 horas

Lugar: Teatro de Bolsillo

Precio: Q75

Miércoles 10 de junio

II Concierto de Temporada Oficial: Novena Sinfonía de Beethoven

Por: Orquesta Sinfónica Nacional

Hora: 19 horas

Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”

Precio: Platea: Q200 Balcón 1 y balcón 2: Q150 Palco 1 y palco 2: Q150



La hora Exquisita (Guatelírica)

Hora: 19 horas

Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”

Precio: Q100

Jueves 11 de junio

II Concierto de Temporada Oficial: Novena Sinfonía de Beethoven

Por: Orquesta Sinfónica Nacional

Hora: 20 horas

Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”

Precio: Platea: Q200 Balcón 1 y balcón 2: Q150 Palco 1 y palco 2: Q150



Voz de Mujer

Por: Museo Kinich

Hora: 19 horas

Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”

Precio: Q50

Viernes 12 de junio

Por: Animox-Ad Libitum

Hora: 20 horas

Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”

Precio: Q100

Concierto de Duetos

Por: Pedro Boche e invitados especiales

Hora: 19 horas

Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”

Precio: Q100

Sábado 13 de junio

Tributo a Queen en Fusión con Marimba

Por: Killer Queen

Hora: 20 horas

Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”

Precio: Q125

Cabaret: Música de Clase

Por: Asociación Filarmónica de Guatemala

Hora: 19 horas

Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”

Precio: Q100

Cine de Género

Por: William's Producciones

Hora: 19 horas

Lugar: Tras Bastidores

Precio: Q50

Domingo 14 de junio

La Magia del Asombro (Mago Marcel)

Horas: 11 y 16 horas

Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”

Precio: Q125

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