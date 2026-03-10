Festival de la estaticia 2026 en San Pedro Las Huertas: actividades y transporte gratuito

A unos 1,500 metros de altitud, en las faldas del volcán de Agua, la estaticia es cultivada por floricultores de San Pedro Las Huertas, quienes invitan a turistas nacionales y extranjeros a explorar sus campos llenos de color, arte y gastronomía durante la segunda edición del Festival de la estaticia 2026.

Ubicada a 2.5 kilómetros al sur del centro de Antigua Guatemala, esta aldea muestra su belleza a través de esta planta ornamental, que convierte sus campos de cultivo en paisajes dominados por tonos morados, representativos de la Cuaresma, así como por otras tonalidades como amarillo, rosado y blanco.

Con actividades para toda la familia —que incluyen música, gastronomía, arte y espacios para niños— el festival busca aprovechar el quinto fin de semana de Cuaresma y la afluencia de devotos que llegan para el recorrido procesional de Jesús de la Caída de San Bartolomé Becerra. La iniciativa también pretende impulsar el turismo hacia nuevas áreas del municipio, más allá del casco urbano de Antigua Guatemala.

La Comisión Local de Turismo de San Pedro Las Huertas informó que la segunda edición del festival se celebrará el 21 y 22 de marzo del 2026 en la plaza central de la comunidad. El presidente de la comisión, Roberto García, destacó que la estaticia es producida por unos 40 agricultores, quienes durante todo el año cuidan alrededor de 40 cuerdas de cultivo al pie del volcán de Agua.

Por su parte, Héctor Robles, del Comité de Autogestión Turística de Sacatepéquez, explicó que estas actividades buscan posicionar a San Pedro Las Huertas y a otras aldeas de Antigua Guatemala como destinos de turismo alternativo, además de ampliar el flujo de visitantes extranjeros hacia comunidades fuera del casco urbano. Según indicó, esta iniciativa forma parte de un plan para fortalecer el desarrollo turístico del municipio.

Robles agregó que el festival permitirá a los visitantes conocer la cultura de San Pedro Las Huertas, su gastronomía local y el trabajo de los artesanos de la comunidad, lo que contribuye a valorar la riqueza cultural del municipio.

Ana Lucía Acevedo, jefa de oficinas regionales del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), destacó la importancia de apoyar este tipo de actividades, ya que impulsan el desarrollo rural, generan empleo y promueven la cultura del país.

Durante el festival, San Pedro Las Huertas ofrecerá diversas actividades para celebrar esta tradición floral.

San Pedro Las Huertas, Sacatepéquez, donde se cultiva esta planta ornamental utilizada en alfombras y adornos de Cuaresma y Semana Santa. (Foto cortesía: Comision Local de Turismo San Pedro las Huertas)

Agenda de actividades

Durante la segunda edición del Festival de la estaticia, los visitantes podrán disfrutar de adornos florales elaborados con esta planta en distintos espacios de San Pedro Las Huertas, como parte del concurso “Coloreando mi pueblo con estaticia”, en el que vecinos decorarán lugares turísticos del poblado para crear escenarios ideales para fotografías.

Entre las actividades también destaca un taller de elaboración de arreglos con estaticia, en el que los visitantes podrán participar en el proceso creativo y aprender a elaborar coronas, ramos y otros arreglos florales con esta planta ornamental.

Actividades del festival

Taller de arreglos con estaticia

Gastronomía local

Artesanías

Tours a los campos de cultivo cercanos

Actividades infantiles

Presentación de marimba en vivo

Transporte disponible

Para esta edición, los visitantes contarán con transporte gratuito desde el parqueo del Inval hacia San Pedro Las Huertas, con salidas en horarios escalonados durante los días del festival.

Fecha:

21 y 22 de marzo del 2026

Hora:

A partir de las 9 horas

Lugar:

Plazuela de San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala

Entrada:

Ingreso libre

