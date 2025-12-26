Florinda Meza cuenta que le cortaron parte de la oreja durante un procedimiento estético

Después de un año en el que permaneció en el ojo del público por las revelaciones hechas en la serie Chespirito: Sin querer queriendo, Florinda Meza volvió a captar la atención de los internautas al revelar que se sometió a un procedimiento estético que le ocasionó la pérdida de un fragmento de oreja.

La actriz, de 76 años, compartió en una entrevista al programa De primera mano que el procedimiento le causó dolor y malestar.

Proveniente de Juchipila, Zacatecas, Meza fue consultada sobre su opinión respecto de los tratamientos estéticos para el rejuvenecimiento, y confesó que se ha sometido a uno de ellos.

Según medios internacionales como Infobae, la actriz reconoció que, aunque el tratamiento mejoró la textura de su piel, no evitó el dolor ni la incomodidad que vivió.

Meza comentó que eligió un procedimiento considerado avanzado y controversial, en el que se utilizan células madre. Según TV Notas, la actriz expresó que no está segura de volver a someterse a algo similar.

Detalló que, como parte del proceso, le extrajeron un pedazo de piel de una de las orejas para obtener las células madre. La intervención se realizó en una zona poco visible, por lo que la cicatriz quedó oculta.

Luego de la extracción, los médicos procesaron las células y las inyectaron en distintas partes del cuerpo con el objetivo de rejuvenecer la piel.

Durante la entrevista, Meza explicó: “Me cortaron un pedacito de piel de la oreja para las células madre, pero me han picado tanto toda la cara, hasta el cuello y las manos, que ya pasaron casi tres años y yo sentía que no había un pedazo de mi piel que no hubieran picado”, citó TV Notas.

Infobae también destaca que este procedimiento se ha popularizado en los tratamientos estéticos, ya que estimula la regeneración celular y la producción de colágeno y elastina. Sin embargo, la intensidad de las inyecciones ha generado debate en torno a su aplicación.

Meza enfatizó que las células madre, extraídas de la grasa corporal, tienen un alto efecto cuando se aplican de forma intravenosa o nasal, aunque el dolor fue lo que más la incomodó.

A pesar de haberse sometido a distintos tratamientos estéticos y de haber recibido inyecciones en el rostro, el cuello y las manos, afirmó que no desea repetir este procedimiento.